Les restes de l’avi matern de Joan Manuel Serrat es poden trobar entre els 430 afusellats de Belchite que estan desenterrant i intentant identificar un equip d’arqueòlegs i una associació memorialista. Manuel, que així es deia l’avantpassat del cantautor, era secretari de l’ajuntament, presidit pel socialista Mariano Castillo Carrasco. Aquest fet el va portar a la mort en esclatar la guerra civil, així com a la seva dona, Joana, que podria estar enterrada en un nínxol, si bé tampoc no se sap amb precisió on reposen les seves restes. «Necessitarem l’ADN de Serrat per dur a terme una identificació correcta», va assenyalar Isidro Vaquero, que pertany a l’entitat local que porta a terme les prospeccions amb l’ajut de la DGA. «La filla dels dos represaliats i la resta dels familiars se’n van anar del poble arran d’allò, i amb raó», afirma Vaquero, que va assenyalar que la seva associació està intentant posar-se en contacte amb Joan Manuel Serrat.