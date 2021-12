El govern català ha aprovat, en el marc del Procicat, una nova tongada de mesures per a contenir l’expansió de la covid-19 a Catalunya, que fa dies que està a l’alça a causa, en part, al creixement de la variant òmicron del virus.

Les mesures es portaran al TSJC aquest dimecres al matí perquè puguin ser validades i, en cas d'aprovar-se, entraran en vigor a partir d’aquest divendres, 24 de desembre -mitjanit de dijous a divendres- i que tindrien una vigència de 14 dies.

Quines són les noves restriccions?

Aquestes mesures tenen l’objectiu de reduir la interacció i la mobilitat de la ciutadania.

Es demanarà la restricció de la mobilitat nocturna (l'anomenat toc de queda) d'una a sis de la matinada als municipis de més de 10.000 habitants amb una incidència acumulada a 7 dies superior als 250 casos per cada 100.000 habitants.

Es limiten al màxim les bombolles en l’àmbit privat que no poden superar les 10 persones, tant a l’interior com a l’exterior i tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic. De fet, sempre que sigui possible, cal evitar espais amb aglomeracions, especialment si són espais tancats.

Pel que fa als aforaments de les empreses de serveis i comerç minorista, el tindran limitat al 70%, mentre que la capacitat màxima del servei en zones interiors dels establiments de restauració serà del 50%. A l’interior i a l’exterior de bars i restaurants, el màxim de persones per taula serà de deu i caldrà garantir la distància d’1,5 metres entre taules. Es recorda que, mentre no es consumeix, s’ha de dur posada la mascareta.

L’aforament del públic serà del 70% en el cas dels esdeveniments esportius professionals, així com també activitats esportives no professionals o federades en espais interiors. En el cas de curses i activitats exteriors, la sortida serà esglaonada per mantenir la distància i caldrà dur la mascareta sempre que no s’estigui fent l’activitat. L’aforament també serà del 70% en instal·lacions i equipaments esportius tancats (gimnasos, sales esportives i d’activitat física...).

A les sales de concerts només es permet fer esdeveniments amb públic i assegut al 70%, i es tanquen els locals d’oci nocturn. Per la seva banda, es limita al 50% l’aforament per a activitats a l’interior dels locals d’apostes, bingos, salons recreatius i de jocs.

En cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars, l’aforament serà del 70%. Es prohibeix el consum d’aliments i begudes a les sales d’exposició o espectacles, i es reforça la ventilació. El 70% d’aforament també s’aplica a biblioteques, arxius, museus, sales d’exposicions, monuments i altres centres culturals, parcs d’atraccions i equipaments cívics.

El 70% d’aforament, d’altra banda, s’aplicarà en espais tancats a sales de vetlla, enterraments, cerimònies fúnebres, actes i serveis religiosos i altres cerimònies, tot garantint la distància de seguretat i una ventilació adequada.

Recomanacions del Procicat

Entre les recomanacions també destaquen la celebració telemàtica de congressos, trobades, reunions de negocis, conferències, seminaris i altres esdeveniments professionals. També en acadèmies, autoescoles i altres centres d’ensenyament no reglat, excepte les classes pràctiques, que poden impartir-se de forma presencial si es manté la distància, la higiene i la resta de mesures de prevenció.

Per últim, tots els establiments oberts al públic podran estar oberts com a màxim fins a la 1 de la matinada, excepte els establiments de serveis essencials.

A més, el teletreball s’instaura com a prioritari en l’Administració de la Generalitat i es recomana fermament en l’àmbit laboral privat; si no és possible, però, en feines que requereixin l’activitat presencial s’ha de garantir que es compleixin les mesures de prevenció -distància física, ús correcte de la mascareta, higiene de mans i ventilació adequada- i evitar reunions per menjar i/o beure en l’entorn laboral. També cal afavorir torns i entrades esglaonades del públic en àmbits laborals en què es realitzi atenció directa al públic.

Pel que fa a la mobilitat general, es recomana evitar viatjar en hores punta, excepte per realitzar activitats essencials, com anar a la feina o a activitats educatives. De fet, el lleure educatiu es manté, tot extremant i garantint els plans sectorials. Es mantindrà la freqüència d’horaris en el transport públic al 100%, encara que es produeixi una disminució de la demanda, per garantir una ocupació tan baixa com sigui possible.

El Govern insisteix en la necessitat de seguir mantenint les mesures bàsiques de prevenció davant de la covid-19, com ara fer un ús correcte de la mascareta, mantenir la distància sempre que sigui possible i aplicar les mesures higièniques i de ventilació.