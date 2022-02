Després de la reunió frustrada de divendres passat entre els presidents aragonès i català, Pere Aragonès i Alejandro Blanco, president del COE, van mantenir ahir una trobada per parlar de la candidatura per als Jocs d’Hivern del 2030. El president del COE va parlar durant mitja hora amb el president de la Generalitat. «Tot camina adequadament», van assenyalar des del COE. Des del Govern es va valorar la trobada entre presidents com a «positiva». Segons fonts de Presidència, durant la xerrada Aragonès li va plantejar l’aposta catalana per «uns Jocs sostenibles» i amb el «suport de la ciutadania».

Les reticències del territori i les exigències aragoneses d’anar en igualtat de condicions són els principals esculls de la candidatura. Aragonès tenia prevista una reunió amb Javier Lambán, però el president d’Aragó la va cancel·lar per la «nul·la voluntat d’acord» del seu homòleg català.