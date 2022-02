Salut demanarà a la reunió del Consell Interterritorial de Sanitat d'aquest dimecres que es retiri la mascareta en exteriors. El conseller Josep Maria Argimon creu que la mesura, ara com ara, no «té massa sentit» i creu que el ministeri serà «receptiu». En una visita a l'hospital de Figueres, Argimon també ha dit que són partidaris de tornar a un decret com el que hi havia al maig on s'establia que només calia dur la mascareta al carrer si no es podia garantir la distància de seguretat. D'altra banda, el conseller ha dit que treballaran per eliminar les quarantenes dels escolars no positius però que buscaran el «consens». «No tindria sentit que es fes aquí i a València no», ha afirmat.

«Som partidaris de tornar al decret del maig-juny». El conseller de Salut ha assegurat que «no té massa sentit» mantenir l'ús de mascaretes en exteriors i que convindria tornar al model anterior, on s'establia que només calia en cas que no es pogués mantenir la distància de seguretat. Malgrat que el Congrés aquest dimarts va aprovar prorrogar la mesura, Argimon s'ha mostrat convençut que el ministeri serà «receptiu». «Jo crec que ahir s'havia de complir el tràmit», ha dit tot afegint que creu que hi haurà diverses comunitats autònomes que ho demanaran al Consell Interterritorial de Sanitat d'aquest dimecres a la tarda. En relació amb les quarantenes en escolars no positius, Argimon ha reiterat que són partidaris d'eliminar-les tenint en compte que cal començar a abordar la pandèmia d'una forma «diferent» i que amb la variant òmicron ha «canviat el paradigma». «Tenim més gent infectada, però, per sort, és més lleu», ha dit. «Hem d'anar intentant normalitzar la vida i conviure amb el virus sempre que sigui amb una variant de la mateixa intensitat», ha afegit. Tot i això, el conseller ha evitat posar dates i ha dit que buscaran «el consens» perquè si s'eliminen les quarantenes, es faci de forma homogènia a tot arreu. «No tindria sentit fer-ho en un lloc i a l'altre no», ha dit. En qualsevol cas, ha insistit que hi ha moltes comunitats que «estan per la tasca» i que es treballarà per poder-ho aplicar bé. Argimon també ha dit que creu que aquest estiu serà millor que el del 2021. Els experts no veuen "rigor científic" en l'ús de mascaretes a l'aire lliure Un TAC d'última generació El conseller ha fet aquestes declaracions durant l'acte d'inauguració d'un nou TAC a l'hospital de Figueres. Un aparell d'última generació que permetrà fer proves cardíaques i estudis en pacients amb ictus. La instal·lació ha tingut un cost de 721.000 euros, finançats per Salut (504.700) i la Fundació Salut Empordà (250.000). El nou TAC substitueix al que hi havia fins ara, que datava del 2008. Les obres van començar el 16 de novembre i es van acabar la setmana passada. Han inclòs el canvi de la màquina i l'adequació de la sala per adaptar-la a les exigències del nou aparell. S'ha ampliat l'estança i s'han modificat les sales adjacents d'informes i l'espai on opera el tècnic. El 2021, el servei de Radiologia de l'hospital va fer un total de 87.726 exploracions diagnòstiques, un 23,1% més de les que es van realitzar durant el 2020. D'aquestes 87.726 proves, 9.150 són TACs, 10.204 corresponen a ecografies i 6.579, mamografies.