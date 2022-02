La fiscalia ha sol·licitat al Tribunal Suprem que obri judici oral a l’exconsellera d’Agricultura Meritxell Serret, que va estar tres anys fugida, per un delicte de desobediència en el marc del procés del 2017.

Segons l’escrit, Serret ha de ser jutjada per la «contumaç i continuada desatenció» dels requeriments del Tribunal Constitucional (TC) en relació amb l’aprovació d’«iniciatives legislatives i reglamentàries obertament inconstitucionals»: la celebració del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 i la posterior declaració unilateral d’independència, totes dues anul·lades pel TC.

Serret va ser una de les cinc membres del Govern de Carles Puigdemont que va fugir a Bèlgica després d’aquesta declaració, però era l’única sobre la qual no hi havia una ordre europea de detenció i entrega perquè la sentència del procés va rebutjar el seu horitzó processal i la va situar en una situació menys gravosa.

Va ser processada per malversació de cabals públics i desobediència, igual que els exconsellers Santi Vila, Carles Mundó i Meritxell Borràs, que, no obstant, van ser condemnats únicament per un delicte de desobediència -que no comporta pena de presó- en no haver-se acreditat que els seus departaments fessin pagaments concrets per a l’organització del referèndum de l’1-O.

Serret es va personar per sorpresa al Suprem al març de l’any passat per posar-se a la disposició del tribunal i regularitzar la seva situació processal de rebel·lia. Uns mesos després, Llarena va acabar el sumari i va remetre la causa a la Sala penal, responsable de jutjar-la, segons Efe.