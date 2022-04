La Comissió d'Afers Institucionals (CAI) ha demanat la compareixença de l'expresident del Govern Carles Puigdemont perquè informi "sobre les acusacions i les difamacions que vinculen l'independentisme amb Rússia". La petició havia estat registrada per JxCat i s'ha aprovat amb els vots de tots els grups excepte Vox, que ho ha rebutjat, i Cs, que s'ha abstingut. El líder de Cs, Carlos Carrizosa, ha demanat que la compareixença "es produeixi de manera personal". El president de la CAI, el diputat del PSC-Units Jordi Terrades, ha recordat que les compareixences es poden fer per videoconferència. En canvi, la Comissió ha tombat la petició de JxCat perquè comparegui Gabriel Rufián (ERC) també pels suposats vincles de l'independentisme amb Rússia.

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va afirmar, sobre JxCat, que són "senyorets que passejaven per Europa amb la gent equivocada perquè així durant una estona es creien James Bond". JxCat va registrar la petició de compareixença a la CAI, però no ha recollit els suports necessaris per tirar endavant. Només els diputats de JxCat hi han votat a favor. El PSC-Units, ERC, En Comú Podem ho han rebutjat i la CUP-NCG, Cs i Vox s'han abstingut.

En una sessió anterior, la CAI va aprovar la compareixença del cap de l'oficina de l'expresident Carles Puigdemont, Josep Maria Alay, perquè informi sobre els suposats contactes amb Rússia. També es va aprovar la sol·licitud de compareixença registrada per JxCat de l'advocat Gonzalo Boye, perquè informi "sobre la defensa i els intents de destruir l'entorn" de Puigdemont.