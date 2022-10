La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha anunciat aquest dimecres al migdia que votarà en contra de la continuïtat de Junts al Govern perquè considera que l'executiu «ha decidit no liderar la independència». Segons ella, ja no és «creïble» que el partit es mantingui en el Govern amb ERC i alhora ofereixi «un projecte lliure per tornar a encarrilar Catalunya en el camí del mandat de l'1-O». En un missatge d'àudio enregistrat a Twitter, Borràs defensa que sortir del Govern és un «acte de coherència» i de «responsabilitat»: «És un pas imprescindible per recuperar la credibilitat i una proposta política de canvi de rumb a l'independentisme».

En aquest sentit, Borràs creu que «l'independentisme viu la crisi de credibilitat més gran dels últims anys» i acusa ERC de no tenir intenció de complir l'acord de govern pel que fa a la carpeta independentista. «Cal unitat però per fer la independència amb solvència. Ja no podem continuar parlant de fer la independència si no ens hi posem per fer-la amb solvència», remarca la presidenta de Junts, que veu sense «legitimitat democràtica» el Govern de Pere Aragonès si trenquen el pacte. Borràs s'ha posicionat sobre la consulta poc després que la sindicatura electoral de Junts hagi fet un comunicat per demanar a «càrrecs interns», «òrgans col·legiats» del partit i «representants a les institucions» que es mantinguin «neutrals» i s'abstinguin «d'utilitzar aquests càrrecs per afavorir qualsevol de les opcions de la consulta».