El president del Govern, Pere Aragonès, ha traslladat a l'eurocomissiari de Justícia, Didier Reynders, la «preocupació» de l'executiu català «per com les autoritats de l'estat espanyol estan gestionant» el 'Catalangate'. En una atenció als mitjans després de la reunió a la seu de la Comissió Europea, Aragonès ha assegurat que l'ús del programari Pegasus per espiar una seixantena de polítics i activistes independentistes és una «qüestió que genera interès» a Brussel·les. De fet, ha remarcat que l'executiu comunitari comparteix «preocupació» pels casos d'espionatge. En general, Aragonès ha fet una valoració «molt positiva» de la reunió amb Reynders, especialment per la normalització de les relacions amb les institucions de la Unió Europea.

«Valorem molt positivament que es recuperin unes relacions normalitzades», ha destacat el cap del Govern. Des de Presidència subratllen que, apostant per la taula de diàleg amb el govern espanyol, a l'executiu català se l'escolta més a Brussel·les. També aclareixen que la reunió d'aquest dijous amb Reynders s'havia pactat ja al mes de maig, és a dir, abans que JxCat decidís marxar del Govern. Brussel·les aixeca el vet L'últim president de la Generalitat que va trepitjar la Comissió Europea va ser Artur Mas el 2015. En aquell viatge només es va trobar amb la comissària de Transport, però anteriorment havia mantingut altres trobades d'alt nivell com una reunió el 2011 amb el llavors president de l'executiu comunitari, Durao Barroso. En ple auge del moviment independentista, el president Carles Puigdemont va viatjar a Brussel·les el 2017 per explicar el referèndum en un acte al Parlament Europeu, però no va ser rebut a la seu de la CE. Tampoc va traspassar les portes de l'edifici Berlaymont el president Quim Torra, que va governar durant una legislatura marcada pel judici del procés i la pandèmia. Amb l'aposta per la taula de diàleg, la desjudicialització del conflicte i governant en solitari, a Aragonès se li obren les portes del Berlaymont, tot i que encara se li resisteix una trobada oficial de màxim nivell amb la presidenta de la CE, Úrsula Von der Leyen. El cap de l'executiu català va tenir una primera presa de contacte a Barcelona amb l'alemanya en el marc d'unes jornades del Cercle d'Economia al maig i una reunió al juny amb un dels vicepresidents de la CE, Margaritis Schinas, també a la capital catalana. En canvi, el líder del PSC al Parlament i cap de l'oposició, Salvador Illa, ha tingut més facilitats que Aragonès per accedir a Brussel·les. Ja a principis de novembre del 2021 va mantenir una reunió amb diversos eurocomissaris a la capital europea. El seu antecessor, Miquel Iceta, també es va reunir amb membres de l'executiu comunitari a Brussel·les, que, en canvi, no rebia alts càrrecs del Govern de Torra.