El president d’ERC, Oriol Junqueras, va dir que la prova del cotó fluix que determinaria si el Govern pot aprovar els pressupostos de la Generalitat amb el PSC seria el compromís dels socialistes amb la reforma de la malversació. El desenllaç d’aquesta negociació és qüestió de dies, gairebé els mateixos que té previstos el president Pere Aragonès per aprovar els comptes catalans. Si aconsegueix tancar un acord. Perquè els seus potencials socis, molt especialment els socialistes, avisen que no està tan clar que aquest moment estigui a prop. Salvador Illa no només ha posat a sobre de la taula la controvertida inversió del macrocomplex d’oci Hard Rock de Vila-seca i Salou, sinó també l’ampliació de l’aeroport i ara el Quart Cinturó, projectes que no només incomoden ERC, sinó que són rebutjats de pla pels comuns.

Fonts del Govern avisen que no «es pot barrejar» en la negociació «temes que no són de pressupostos», que no tinguin un impacte directe en els números que es manegen per al 2023. Tot i que el PSC defensa que sí que es tracta de projectes estretament vinculats. En l’acte amb Pedro Sánchez d’ahir, Illa va advertir que estan només al principi de la negociació, que ni tan sols ha arribat «a la meitat», afirmació que col·lideix amb l’expectativa del Govern de donar el primer vistiplau al projecte la setmana que ve. Amb aquest calendari com a objectiu, s’ha incrementat el ritme de reunions tant amb el PSC com amb Junts i els comuns. Tot i que és amb els comuns amb qui les converses estan més avançades i s’han segellat ja alguns pactes sectorials en matèria energètica i de transport, En Comú Podem continua burxant en la «poca ambició» que atribueixen a l’executiu en salut i habitatge. Jéssica Albiach va elevar els decibels per advertir Aragonès del fet que no «li tremolarà el pols» a rebutjar els pressupostos si «donen l’esquena» a la situació límit de l’atenció primària.