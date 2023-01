La difusió d’imatges de menors a les xarxes socials torna a ser objecte de polèmica i debat després de la publicació per part de la discoteca Pampara Tardes de Barcelona d’un vídeo en què es veu com un grup de noies d’entre 14 i 17 anys estan ballant twerking davant un grup de nois en una de les sessions de tarda que el local organitza per a menors a partir de 14 anys. El vídeo, publicat al compte de TikTok de la discoteca i, posteriorment, eliminat, s’ha viralitzat després que un usuari de Twitter el compartís en aquesta xarxa.

me estan sangrando los ojos pic.twitter.com/3TndC5n4uU — david (@daavid_sanchezz) 15 de enero de 2023 El vídeo acumula milions de visualitzacions i milers de comentaris que, majoritàriament, critiquen l’actitud hipersexualitzada dels joves. També qüestionen per què la discoteca penja imatges de menors. Pampara Tardes està ubicada a l’avinguda Madrid de Barcelona. Ofereix festes de tarda per a majors de 14 anys i menors de 18 amb música dembow, batxata, reggaeton i drill.