El sindicat Metges de Catalunya i el Departament de Salut comencen la primera setmana de vagues previstes al sector amb una reunió aquest dilluns per continuar negociant. El sindicat majoritari entre els metges va anunciar una aturada pel 25 i 26 de gener, i en les últimes hores ha redoblat la pressió amb una nova convocatòria per a l'1, 2 i 3 de febrer. A més, altres sindicats agrupats en la Mesa de Sanitat han aprofitat la vaga de metges d'aquest dimecres i dijous per ampliar la crida a tots els treballadors sanitaris, i la Intersindical ha convocat una aturada al sector dimarts i dimecres. La convocatòria de la mesa, però, s'ha retirat aquest dissabte per un defecte de forma.

Els sanitaris fa temps que alerten que el sistema -infrafinançat, debilitat per les retallades i impactat per la covid- es troba en una situació "insostenible".

Metges de Catalunya manté les jornades de vaga previstes per aquesta setmana, ja que esperen més concreció per part del Departament de Salut en les propostes que ha fet fins ara, segons han explicat en els últims dies.

S'espera que aquest dilluns el sindicat majoritari de metges es torni a reunir amb responsables de la conselleria després d'haver-se assegut en una primera trobada dimecres passat per negociar millores. El departament va lliurar un document per escrit a Metges de Catalunya i es troba a l'espera que el valori. Ara bé, el sindicat vol mesures d'"efecte immediat" i un calendari per aplicar-les.

Metges de Catalunya ha fet una crida als facultatius perquè aquest gener encapçalin una "mobilització històrica" per reconstruir el sistema, ja que considera que la situació actual és "insostenible" per la "sobrecàrrega assistencial, la falta de metges i la precarietat de les condicions laborals". Així ho va alertar en l'anunci de la vaga, dirigida als metges de tots els àmbits assistencials del sistema sanitari públic, tant de l'Institut Català de la Salut (ICS) com de la xarxa concertada (Siscat), uns 25.000, segons calculen.

El sindicat parla d'una "crisi de facultatius" i demana que es contractin més metges per a un sistema amb dèficits importants. Metges de Catalunya calcula que en els propers deu anys es jubilaran uns 9.000 facultatius i també adverteix de la fuga a altres països, a hospitals privats o de l'abdonament de la professió.

Així, reclama millores salarials per aproximar-se a la mitjana dels països europeus més propers; "dignificar" les consultes per assegurar la qualitat assistencial, ja que ara poden arribar a tenir entre 50, 60 i 70 visites al dia, 10 en una hora, segons indica el sindicat, i mesures per retenir el talent i garantir la formació continuada, entre altres demandes.

Altres convocatòries de vaga als centres sanitaris

La Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya, formada per organitzacions que no tenen representació en les meses de negociació, també havien cridat a fer vaga el 25 i 26 de gener, en aquest cas tots els treballadors sanitaris, incloent els dels centres privats. Els sindicats que formen la mesa són CATAC-CTS-IAC; CGT Alt Camp i Conca de Barberà, SAE, FTC-IAC; USOC, FAPIC, COS i Infermeres de Catalunya. Ara bé, la vaga finalment s'ha retirat per un defecte de forma, segons han anunciat des de la mesa aquest dissabte, però mantenen les mobilitzacions previstes.

Representants de la mesa es van reunir amb responsables del departament aquest dijous. Tot i que van trobar un to cordial per part de Salut, li retreuen la manca de concrecions per millorar les condicions laborals i les ràtios dels professionals, a més de desavinences profundes sobre el model del sistema sanitari, que volen que sigui 100% públic, segons han assenyalat fonts sindicals a l'ACN. La mesa no té, almenys ara com ara, una nova data de reunió amb la conselleria.

La Mesa Sindical de Sanitat recalca que les seves demandes són "transversals" a tot el sector i, entre les principals reivindicacions, hi ha establir ràtios adequades entre professionals i usuaris; planificar les places sanitàries per donar resposta a les jubilacions dels propers anys i equiparar les condicions laborals del sistema públic de salut independentment de qui presti el servei, ja sigui l'ICS o empreses concertades.

D'altra banda, la Intersindical ha anunciat dues jornades de vaga un dia abans, el 24 i el 25 de gener. Aquest sindicat, que no s'ha reunit amb Salut, demana "menys paraules i més fets" a la conselleria i més finançament per al sistema, més plantilla i millores retributives.

Per la seva banda, els sindicats CCOO, UGT i SATSE, majoritari entre les infermeres, no s'han adherit de moment a les vagues. Segons apunten fonts d'aquestes organitzacions a l'ACN, mantenen la via de la negociació amb Salut ara com ara. Actualment hi ha oberta la mesa de negociació del conveni de l'ICS, així com la taula d'harmonització de les condicions laborals al sistema sanitari públic. Els tres sindicats acaben de signar amb el departament i les patronals el conveni del Siscat.

Els docents se sumen a les mobilitzacions

Coincidint amb l'aturada sanitària, el sindicat USTEC va ser el primer a anunciar que també convocava els docents a la vaga el 25 i 26 de gener. En el moment de convocar-la, va recordar que havien donat al Departament d'Educació el marge del primer trimestre per tancar un nou acord sobre la resta de reivindicacions que havien quedat fora de l'acord del setembre de reducció de la jornada lectiva. Davant la manca d'acord i el que USTEC considera una palesa manca de voluntat negociadora, el sindicat va decidir convocar l'aturada.

Malgrat la convocatòria, les negociacions s'han mantingut i Educació ha plantejat una nova proposta amb la que defensa que dona resposta a totes les reivindicacions sindicals. La darrera reunió però, celebrada aquest dijous, va acabar sense acord, ja que els sindicats volen incorporar altres temes a la negociació, com el calendari escolar.

Fins aquest cap de setmana, els sindicats educatius que han fet crida a la vaga són USTEC, CGT, la Intersindical i Professors de Secundària. CCOO vol fer una consulta a tots els docents per saber què vol fer el col·lectiu i UGT i USOC no s'han manifestat al respecte.

Mobilitzacions a la conselleria, la plaça de Sant Jaume i el Parlament

A l'espera de com evoluciona el conflicte, Metges de Catalunya té previst organitzar una manifestació dimecres que anirà del Departament de Salut a l'estació de Sants per visibilitzar la marxa de professionals. El sindicat mèdic prepara de cara a dijous una mobilització que arrancarà a la plaça de Sant Jaume i que es dirigirà al Parlament.

Paral·lelament, els altres sindicats convocants de vaga, tant de l'àmbit sanitari com educatiu, es manifestaran a la plaça de Sant Jaume dimecres. També organitzaran mobilitzacions descentralitzades al territori dijous i tenen prevista una nova concentració a Barcelona, a la plaça de Sant Jaume, diumenge. La Intersindical convocarà una altra concentració dimarts.