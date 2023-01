Els policies van acudir en resposta a la trucada que treballadors del local d’oci nocturn van efectuar després de preguntar a la noia, de 23 anys, a qui van veure marxar entre llàgrimes, què havia passat. Un dels agents dels Mossos que es va dirigir a la noia portava penjada una càmera unipersonal que usen cada vegada més els uniformats i, sense que en fos conscient, va accionar el botó que la va posar en funcionament.

Es van obtenir així, per error, unes primeres declaracions, registrades la mateixa matinada del 31 de desembre, que descrivien una successió dels fets que la víctima va mantenir dos dies després, en formalitzar la denúncia, i també el 20 de gener, ja a la seu judicial. A diferència del futbolista Dani Alves, que ha caigut en reiterades contradiccions i es troba a la presó provisional per aquests fets des de ja fa sis nits.

A les imatges que va captar la càmera que portava l’agent penjada de l’uniforme, segons les fonts consultades, s’aprecia com la noia plora desconsoladament i, en aquest estat de nerviosisme, ja assegura en aquests primers instants posteriors a la suposada agressió sexual que Alves l’havia agredit i que l’havia violada. La noia, a més, repetia en aquest enregistrament que se sentia «avergonyida» i també «culpable» per haver accedit a entrar amb Alves a l’espai reservat.

Després d’aquella primera atenció, la dona va ser traslladada a l’Hospital Clínic, el centre de referència on s’han de dirigir les víctimes d’agressions sexuals a Barcelona, i va ser revisada per un metge forense. En aquesta inspecció mèdica, es van trobar lesions compatibles amb el forcejament -esgarrinxades al genoll-, es van obtenir restes de fluid seminal que ara s’han de contrastar amb una mostra d’ADN que ha accedit a lliurar Alves i es va concloure que la jove estava «orientada» i que s’expressava de manera «coherent».

Dos dies més tard dels fets, la víctima va formalitzar davant els Mossos la denúncia, i va adjuntar l’informe mèdic. I divendres passat va ratificar el contingut d’aquesta denúncia policial mostrant-se davant la jutgessa sense caure en contradiccions amb el que s’ha manifestat davant les investigadores de la Unitat Central d’Agressions Sexuals (UCAS) dels Mossos. A la seu judicial, la denunciant va renunciar a qualsevol indemnització econòmica pels danys patits per l’atac i va expressar així mateix que la seva màxima preocupació era que pogués fer-se pública la seva identitat o les seves dades personals.

Empremtes que quadren

Segons la denunciant, ella es trobava amb dues amigues a Sutton la nit del 30 al 31 de desembre. Dani Alves, a través d’un cambrer, la va convidar a reunir-se amb ell dins de la zona VIP de la discoteca. El futbolista brasiler va voler convidar-les a cava, va començar de seguida a interactuar amb les tres, acostant-s’hi molt i tocant-les. Després, es va col·locar darrere de la víctima i va començar a dir-li coses que ella no va entendre possiblement perquè eren en portuguès. Va ser llavors quan suposadament li va agafar amb força la mà i Alves se la va emportar al seu penis, un gest que va repetir dues vegades malgrat la seva resistència. Tot seguit, assenyalant una porta que ella no sabia on conduïa, Alves la va comminar a seguir-lo i entrar.

No hi ha enregistraments del que passa a l’interior d’aquest espai, que és un lavabo. La dona assegura que així que va veure que era un lavabo -amb un vàter i un rentamans- va voler sortir, però afirma que Alves va tancar la porta i li ho va impedir. La víctima va explicar que el futbolista es va asseure al vàter, li va pujar el vestit, li va demanar que digués que era la seva «puteta», la va obligar a asseure’s a sobre, la va tirar a terra, la va obligar a fer-li una fel·lació a la qual ella es va resistir activament, la va bufetejar, la va aixecar del terra i la va penetrar fins a ejacular. Després, li va dir que esperés a sortir fins que ell ho hagués fet.

La policia científica dels Mossos va inspeccionar el lavabo en què va passar el suposat atac. Segons les fonts consultades, han obtingut empremtes dactilars de la víctima i d’altres que podrien ser d’Alves. L’atestat de la UCAS, especialistes en l’aclariment d’agressions sexuals, indica que el lloc i la posició que revelen les empremtes dactilars de la víctima coincideixen amb la seqüència dels fets que aquesta ha mantingut en totes les ocasions. No coincideixen, en canvi, amb cap de les diferents versions d’Alves.

Les càmeres de seguretat de la discoteca recullen que qui primer va sortir del bany després de la suposada violació va ser Alves. Els enregistraments mostren que el futbolista abandona el lavabo però no torna a la taula amb el seu amic. El que fa és allunyar-se del grup, sense dir res al seu amic, i demanar una copa. Es queda sol, bevent, sense tornar a contactar amb el grup.

Per la seva banda, la noia surt del lavabo mig minut després i es dirigeix de seguida a la seva amiga, li diu alguna cosa a l’orella i immediatament les dues marxen. La víctima i Alves, després d’aquells 16 minuts, no interactuen de cap manera. Minuts després, mentre els treballadors atenen la dona, que plora desconsolada, Alves abandona el local.