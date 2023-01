El jugador Dani Alves es troba tancat preventivament en el mòdul d’agressors sexuals de Brians 2 perquè la jutgessa Anna Marín va considerar que existia risc de fugida i perquè, a diferència de la víctima, el futbolista no va donar en seu judicial cap versió consistent sobre l’ocorregut al lavabo de la discoteca Sutton la matinada de l’últim dia de 2022.

Tots els indicis diuen que la denunciant ha relatat fins a tres ocasions la veritat sense caure en contradiccions i, en sentit contrari, assenyalen que l’exjugador del FC Barcelona ha mentit en cadascuna de les diferents versions que ha donat. Entre aquests indicis seran de gran importància les empremtes dactilars detectades al lavabo, que també encaixen amb el que ha declarat ella.

Les càmeres de seguretat de la discoteca i els testimonis -com els cambrers i les amigues de la víctima- confirmen que va ser Alves qui va insistir a la jove de 23 anys perquè el seguís fins al lavabo, que allà tots dos van estar tancats 16 minuts i que, primer va sortir ell i, 30 segons després, ho va fer ella. Que ell va anar a demanar una copa i que ella es va acostar a la seva amiga, li va dir alguna cosa a cau d’orella i totes dues dones van marxar. Ni Alves ni la víctima van tornar a interactuar, ni a intercanviar cap mirada malgrat haver compartit aquests 16 minuts a l’interior del lavabo.

La càmera que l’agent dels Mossos d’Esquadra portava en la pitrera mentre atenia la víctima es va activar accidentalment i va gravar a la jove després dels fets. Aquestes imatges, que consten en la causa, recullen l’afectació i el desconsol de la denunciant, que ja ofereix una versió del succeït a l’interior del lavabo de Sutton que mantindrà l’endemà passat en seu policial i tres setmanes més tard en seu judicial.

Segons aquesta versió, ella va entrar en el lavabo obeint a Alves i sense saber que s’estava ficant en aquest espai. En descobrir-ho, va voler marxar però Alves li ho va impedir. Després, el jugador es va asseure al vàter i va fer que ella s’assegués sobre ell. Després la va estirar a terra i va intentar que li fes una fel·lació. La va bufetejar i la va agafar pel coll. A continuació, la va aixecar, la va posar contra el rentamans i, finalment, la va empènyer contra el vàter i, en aquesta posició, la va violar i va ejacular.

No hi ha enregistraments del que va succeir al lavabo. La defensa d’Alves pot negociar una conformitat, que significa acceptar els fets a canvi d’una reducció de la condemna, o buscar la seva absolució en el judici convencent al tribunal que el contacte sexual va existir però va ser consentit.

Alves ha assajat tres o quatre versions diferents però cap encaixa amb les evidències. Primer, en un vídeo enviat a Antena 3, va dir que va entrar al lavabo sense saber que ella estava dins i se’n va anar de seguida. Després, en seu judicial, quan se li va recordar que les càmeres mostraven que havia estat 16 minuts amb ella dins del lavabo, va explicar que ell va entrar per fer les seves necessitats i la dona va obrir la porta i es va quedar al costat d’ell sense fer res. I, al final, després de fer-li veure que hi havia semen en el lavabo, Alves va declarar que mentre ell estava assegut fent les seves necessitats la dona va entrar, es va abalançar sobre ell i li va fer una fel·lació. Tampoc aquest últim intent va convèncer a la jutgessa, que té en compte, entre altres elements, que en l’examen forense de l’Hospital Clínic es van trobar restes de semen a l’interior del cos de la denunciant.

El que va succeir en el lavabo

La versió que ofereixi Alves si arriba a judici haurà de concordar amb totes les evidències. I haurà de donar una versió dels fets molt més pròxima a l’oferta per la víctima. Perquè la jove té ferides en els genolls de quan suposadament Alves la va empènyer a terra, la policia científica ha trobat semen en llocs que coincideixen amb una seqüència dels fets com el relatat per la denunciant i, a més, les empremtes dactilars que els agents dels Mossos van trobar en aquest espai també encaixen amb les paraules d’ella.

La policia científica va poder recuperar set empremtes dactilars de la víctima al lavabo. Habitualment, les empremtes dactilars s’usen per a identificar. Però en aquest cas, ni la víctima ni Alves neguen que van estar en aquell lavabo.

El revelat d’aquestes empremtes dactilars és important per un altre motiu: poden convertir-se en indicis del que va succeir a l’interior del lavabo. No té sentit que les mans de la dona hagin aparegut a la cisterna del vàter si el succeït s’ajustés a qualsevol de les versions d’Alves. Per contra, sí que ho té si el que va passar es correspon amb la violació que ella ha denunciat.