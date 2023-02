L'Agència Catalana del Consum (ACC) ha retirat de diferents botigues dos models de patinet elèctric de les marques Smartgyro i Uirax per irregularitats de seguretat a la part elèctrica i mecànica. Els darrers mesos, l'ACC, depenent del Departament d'Empresa i Treball, ha realitzat una campanya d'inspecció i anàlisi d'aquests vehicles en auge que es prolongarà durant aquest 2023 amb l'objectiu que les empreses que produeixen o comercialitzen patinets en compleixen la normativa. Un cop detectats els errors, el Govern n'ha prohibit la venda i ha contactat amb els organismes de consum competents a Madrid i Andalusia, on estan radicats els fabricants o importadors dels aparells, perquè donin l'ordre de retirada general.

Incidències "subsanables" i revisió de cinc models de patinet més

Els models afectats per la decisió de Consum són concretament el 'Ziro 2 Blue' de Smartgyro, on s'han detectat incompliments sobre la part mecànica del producte, i el 'Basic' de la marca Uirax, que presenta problemes tant al carregador com al programari. "Sembla que es tractaria d'irregularitats que es poden esmenar, però ho han de fer els fabricants i instats per les comunitats autònomes corresponents de Madrid i Andalusia", ha explicat el director de l'Agència Catalana del Consum, Albert Melià. Dels cinc models de patinet inspeccionats per l'ACC, dos no han presentat cap problema mentre que els altres tres tenien problemes d'etiquetatge (i dos d'aquests les mencionades irregularitats de seguretat i funcionament).

Segons Melià, la inspecció de consum continuarà controlant durant els mesos vinents l'etiquetatge dels patinets a la venda i continuarà fent controls de laboratori de més models amb l'objectiu de garantir que compleixin amb els requisits i les exigències de seguretat d'aquest producte que, ara com ara, encara no compta amb una normativa o regulació pròpia. "En breu esperem portar a laboratori cinc models de patinet més. És un producte de gran demanda al mercat, especialment entre la gent jove, i hem de vetllar per la seguretat i la confiança dels usuaris", ha reblat el director de l'ACC.

En el cas dels patinets retirats permetien arribar a velocitats de fins a 25 km/h, tot i que avui els models afectats ja no es troben a les webs i a les botigues físiques de grans cadenes com Bauhaus o MediaMarkt. Des de Consum reconeixen que no saben quantes unitats podrien haver-se venut fins ara i estarien circulant per Catalunya. En els dos casos on l'Agència ha detectat problemes de caràcter mecànic, s'ha comunicat als punts de venda l'obligatorietat de retirar de la venda les unitats disponibles fins que solucionin els incompliments detectats en laboratori. Paral·lelament, ha llançat una notificació a la xarxa estatal d'alerta de productes, gestionada pel Ministeri de Consum, ja que les empreses fabricants tenen seu fora de Catalunya.

Prohibició de patinets elèctrics al transport públic

La retirada d'alguns models de patinet per part de Consum coincideix amb la prohibició, vigent des de principis de febrer, de l'ús d'aquests vehicles al transport públic per part de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM). La decisió, que s'aplicarà durant mig any, es va prendre al desembre després que un d'aquests aparells explotés i s'incendiés en un vagó dels Ferrocarrils de la Generalitat.

L'incident, que va causar un petit incendi, va fer que l'ATM decidís acordar una prohibició temporal amb els operadors de transport mentre elaborava una proposta per regular l'accés d'aquests vehicles elèctrics. Segons l'Autoritat, la decisió busca protegir als usuaris i als treballadors davant les incidències que es puguin generar d'aquest mitjà de transport cada cop més popular.