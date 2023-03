L'expresident de la Generalitat i eurodiputat, Carles Puigdemont, ha expressat la seva profunda preocupació perquè li han retornat les cartes que havia enviat a la presó de Ponent per Pablo Hasél, condemnat per enaltiment al terrorisme i injúries a la Corona i les institucions de l'Estat per cançons i comentaris publicats a les xarxes socials.

Puigdemont va lamentar el fet que des del centre penitenciari li van tornar les cartes que va enviar a Hassel a causa d'un error propi. "És cert, no es diu Pablo Hasél, sinó Pablo Rivadulla", va dir. El president a l'exili també va mostrar el seu desconcert pel fet que li tornessin la carta al·legant que era un destinatari desconegut. "Saben perfectament qui és", va assenyalar Puigdemont, esperant que ara "li arribi". És cert, no es diu Pablo Hasel sinó

Pablo Rivadulla. L'error és meu. Però que la presó de Lleida em retorni la carta que li vaig enviar al·legant que és un destinatari desconegut no ho puc entendre. Saben perfectament qui és.

Espero que ara li arribi.@PabloHasel@gemmaubasart pic.twitter.com/KNC9KpmBuc — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) 28 de febrero de 2023 Pablo Hasel va ser arrestat el 16 de febrer de 2021 a la seva ciutat natal de Lleida per dues sentències finals ordenades pel Tribunal Suprem espanyol. Això va provocar que milers de persones sortissin als carrers a Espanya per protestar en el seu suport i contra l'anomenada Llei Mordassa. Aquestes protestes es van estendre a Barcelona, València, Madrid i altres ciutats. Molts dels manifestants van afirmar que es mobilitzaven per defensar els drets fonamentals i la llibertat d'expressió. Les manifestacions es van caracteritzar per enfrontaments entre els manifestants i la policia antiavalots, amb cremes de contenidors d'escombraries, barricades i destrosses.