L’Hospital Vall d’Hebron investigarà el vídeo d’unes infermeres del centre carregant contra l’exigència de tenir el C1 de català per presentar-se a les oposicions. “Es traurà el C1 de català la meva mare”, diu una d’elles, que explica que ella és de Cadis i l’acompanyen dues companyes de Granada i San Sebastià. Vall d’Hebron ha avisat que no es pot tolerar que dintre de les seves instal·lacions, en horari laboral i amb l’uniforme de la institució es facin vídeos que no tenen a veure amb l’activitat assistencial. “És evident que no representen la institució ni el centre”, han apuntat fonts de l’hospital.

Gràcies, Clara, per valorar la importància de parlar català a Catalunya i per respectar als i les pacients que tenen dret a comunicar-se amb el personal d'infermeria en la llengua pròpia. Tant de bo les teves companyes també ho entenguessin.



