Part d’un tren ha descarrilat aquest dijous a les 16.30 hores a l’entrada del túnel de la Sagrera, a la boca de Mataró, segons ha informat Renfe, que ha afegit que l’accident no ha causat ferits en primera instància. El que ha descarrilat és una peça formada per dos eixos, la primera del comboi. Els 60 viatgers del tren seran transbordats i se circularà en via única fins que els tècnics encarrilin el vehicle. Les causes de la incidència s’estan investigant. Les línies R1 i RG1 prestaran servei parcial, amb dos trens per hora i sentit.