El ChatGPT em prendrà la feina? Els robots han de cotitzar a la Seguretat Social? La setmana laboral de quatre dies té recorregut? Aquesta i altres qüestions seran les que debatran els agents socials i experts de reconegut prestigi nacional i internacional en el primer Congrés Català del Treball, organitzat per la Generalitat de Catalunya per als dies 24, 25 i 26 d’abril.

«Volem reflexionar com es repartirà la feina, com seran les jornades laborals i com ens relacionarem amb el lloc de treball [...] no només amb una perspectiva estrictament catalana, sinó participar en un debat global», ha declarat el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, aquest dimecres en roda de premsa. El pressupost habilitat per al certamen, que tindrà lloc al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), ronda els 400.000 euros, segons expliquen fonts de Treball.

En un moment, especialment després de la pandèmia, en què el laboral ha recuperat certa centralitat en el debat públic i en què diverses ciutats com València o Bilbao estan organitzant els seus propis fòrums, la Generalitat vol sumar les seves pròpies reflexions. Els caps de cartell del congrés que tindrà lloc el mes que ve seran el sociòleg i economista nord-americà Jeremy Rifkin i l’investigador de la Universitat d’Oxford Daniel Susskind.