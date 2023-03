L'exconsellera i eurodiputada Clara Ponsatí ha viatjat cap a Brussel·les aquest dimecres, segons ha avançat RAC1 i ha confirmat l'ACN. Ponsatí ha anat a l'aeroport del Prat a primera hora del matí per dirigir-se al ple de l'Eurocambra. L'exconsellera va ser detinguda aquest dimarts, va declarar davant del jutge i finalment va ser posada en llibertat en tornar a Catalunya sense entregar-se a les autoritats després de cinc anys a l'exili. Ponsatí tenia una ordre de detenció a Espanya per un delicte de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Com a membre del Parlament Europeu per Junts, també té immunitat europarlamentària cautelar concedida pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Els Mossos d'Esquadra detenen Clara Ponsatí en ple carrer a Barcelona Després que declarés a la Ciutat de la Justícia, el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena va citar Ponsatí pel 24 d'abril per comunicar-li el processament per un delicte de desobediència. Llarena ha deixat sense efecte l’ordre de detenció així com la rebel·lia acordades en el seu dia. També ha establert que l'exconsellera ha de designar domicili i telèfon on pugui ser localitzada i comparèixer davant de l'òrgan judicial quan sigui cridada i li ha advertit que, si ho incompleix, pot ser detinguda.