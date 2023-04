El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha defensat com es va detenir l'eurodiputada de Junts Clara Ponsatí el 28 de març, quan va tornar a Catalunya cinc anys després de l'1-O i sense entregar-se a les autoritats. "La detenció es va produir, amb la informació que teníem, en el moment idoni", ha afirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dilluns. Sallent ha dit que els "Mossos faran el que determini el jutjat" si l'exconsellera no compareix aquest dilluns al Tribunal Suprem, on està citada. El seu advocat, Gonzalo Boye, ha confirmat que no s'hi presentarà. D'altra banda, Sallent assegura que "les aigües estan absolutament calmades" al cos després del seu nomenament i que no ha patit "mai" ingerències polítiques.

Sallent ha assenyalat que els Mossos van detenir Ponsatí en el moment que van considerar "més oportú" i ha indicat que el jutge va determinar que la seva detenció era legal quan l'eurodiputada va demanar la figura de l'habeas corpus en considerar que no ho era. Sobre el que passarà en els propers dies després que la defensa de l'eurodiputada hagi confirmat que no es presentarà aquest dilluns al Suprem, Sallent ha dit que faran allò que determini el jutge, que, previsiblement, quan acabi la jornada, farà un escrit d'ordre de detenció. Ponsatí no compareixerà al Suprem: "Ja ha arribat a Brussel·les o està de camí" D'altra banda, Sallent ha assegurat que hi ha "absoluta normalitat" al cos, després del seu nomenament fa mig any per la destitució del seu predecessor, Josep Maria Estela, i de diversos retrets en el cos de Mossos i crítiques al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. També ha afirmat que mai ha patit ingerències en les seves funcions, al marge de les responsabilitats polítiques que hi ha en el cos de Mossos i els interessos dels partits en la seguretat. En aquest sentit, ha assenyalat que no comparteix el diagnòstic que va fer el major Josep Lluís Trapero al Parlament en criticar la cúpula d'Interior. També ha afirmat que l'acusació de l'excap d'investigació dels Mossos, l'intendent Toni Rodríguez, cap a Sallent (quan era el número 2 del cos) per demanar dades d'un cas judicialitzat és "mentida". "Hem parlat tres o quatre vegades. Ell era un intendent i jo parlo amb comissaris", ha resolt. Sallent ha atribuït les polèmiques a la "resistència al canvi" per l'"agenda de transformació" que volen impulsar al cos. Sallent adverteix que la sequera excepcional és un "nou escenari" El cap dels Mossos s'ha mostrat preocupat de cara a l'estiu per l'"escenari nou" de sequera excepcional generalitzat a Catalunya, sobretot pensant en possibles restriccions d'aigua i pel que "pugui passar al medi natural", com organització de 'raves'. D'altra banda, ha afirmat que els delictes amb arma blanca són una de les "grans preocupacions" en seguretat, quan se li ha preguntat per les morts violentes d'un home a Girona i un altre a Badalona aquest cap de setmana. Sallent ha assenyalat que el pla Daga davant l'augment de delictes d'arma blanca que van posar en marxa és "idoni, oportú i necessari", per l'"escalada d'armament en l'autodefensa", molt relacionada amb els delictes de salut pública. El cap dels Mossos també ha advertit de l'increment de violències sexuals i ha destacat que treballen amb diverses estratègies, com el reforç d'itineraris segurs a les nits. Sobre les agressions sexuals de menors, ha demanat mirar les "condicions socials" en què creixen els joves perquè acabin cometent uns delictes "tan greus". Sobre el ciberatac a l'Hospital Clínic, ha admès que podria tornar a passar un segrest de dades com aquell i que per això són molt important, ha recalcat, les accions i estratègies que els Mossos estan desplegant en ciberseguretat.