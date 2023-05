El govern català repetirà tots els processos per estabilitzar les plantilles de l'administració que va supervisar l'empresa subcontractada Cegos després del caos viscut dissabte. Els exàmens no se subcontractaran a cap empresa, sinó que es faran amb mitjans propis de l'administració catalana els dies 1 i 8 de juliol."Es van viure situacions inadmissibles en la funció pública. Les oposicions són sagrades", ha dit Vilagrà, que ha anunciat que indemnitzarà els afectats per les incidències "massives i flagrants". Malgrat que els aspirants tenen temps fins divendres per exposar les seves reclamacions, la Generalitat ja ha assumit que haurà de repetir la totalitat dels exàmens. "S'ha trencat absolutament la confiança amb l'empresa", ha dit.

«Ens han pres el pèl»: caos organitzatiu en les oposicions de la Generalitat Els aspirants han denunciat retards generalitzats, manca d'exàmens, classes atapeïdes, violacions d'anonimat i diverses incidències que van provocar la cancel·lació d'algun dels processos. Les proves van ser organitzada per una empresa externa, Cegos, que va guanyar un contracte d'1,4 milions d'euros. Aquesta companya va fer servir personal de l'ETT Randstad per fer el control dels exàmens. Després de les crítiques dels darrers dies i la destitució de la directora general de Funció Pública, Marta Martorell, aquest dijous la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, s'ha tornat a reunir per segon dia consecutiu amb representants d'organitzacions com CCOO, UGT i IAC-CATAC. Les diverses incidències relatades pels participants han portat al Síndic de Greuges a investigar d'ofici el cas. Viladrà compareixerà divendres en comissió al Parlament per donar explicacions sobre aquest fet, precisament.