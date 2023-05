La Junta Electoral Central (JEC) ha donat cinc dies al Parlament de Catalunya per informar sobre per què no ha retirat l'acta de diputada a Laura Borràs. D'aquesta manera, l'àrbitre electoral tramita la denúncia presentada per Ciutadans per no fer efectiva la seva ordre. A l'escrit els taronges demanaven a la JEC que requerís els membres de la Mesa perquè acatessin l'ordre "immediatament" i també demanaven que s'iniciés un procediment sancionador contra la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés, i els membres de la Mesa que van votar a favor de presentar un recurs i no retirar l'acta.