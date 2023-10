Una persona morta i dues més de ferides és el resultat del tiroteig que ha tingut lloc aquest dimarts al migdia prop de la comissaria dels Mossos al barri tarragoní de Campclar. Els Mossos d'Esquadra estan prenent declaració a deu persones relacionades amb el tiroteig. Tots ells s'han amagat en un habitatge del carrer Riu Brugent i s'han lliurat sense oferir resistència quan els equips especialitzats es preparaven per assaltar-lo, segons fonts de la investigació. Per ara, no hi ha cap persona detinguda.

L'intendent, Vicenç Lleonart, ha explicat que s'han localitzat dues armes de foc i que la baralla entre dos "grups familiars" s'ha saldat amb un home mort i dos més de ferits, els quals no es tem per la seva vida. El cos mantindrà un dispositiu de seguretat al veïnat durant tota la nit per evitar nous aldarulls. La investigació continua oberta i s'ha declarat el secret d'actuacions.

Tiroteig a la via pública

El també cap de la regió policial del Camp de Tarragona dels Mossos d'Esquadra ha detallat que el tiroteig ha estat a la via pública i que s'investiga com ha estat l'intercanvi de trets. En l'operatiu, s'han intervingut dues armes de foc, una de curta i una altra llarga. Segons Lleonart, la víctima, d'entre 50 i 55 anys, ha mort per un tret. Pel que fa als dos ferits, l'intendent ha explicat que s'han traslladat a l'hospital, on estan sent atesos sense que es temi per la seva vida. Tot i que no ha concretat la seva edat, ha indicat que es tracta de dos individus més joves respecte a la persona morta.

Els Mossos han rebut l'avís de l'incident al voltant de la una del migdia d'aquest dimarts i des de llavors s'han activat les unitats de les ARROS, d'investigació i de Seguretat Ciutadana, així com l'helicòpter i agents dels GEI. En global, han participat en l'operatiu uns 150 efectius del cos. També s'ha acordonat el barri i limitat l'entrada de persones a l'àrea on havia passat el tiroteig. "Un cop perimetrada la zona s'ha fet una intervenció en un domicili on s'havien amagat deu persones, que hem traslladat a la comissaria per saber el grau d'implicació en la baralla", ha afirmat l'intendent.

De moment, no s'han detingut cap de les deu persones presumptament implicades i s'estan prenent declaració per esclarir els fets. La comitiva judicial ha decretat secret d'actuacions.

Dispositiu per garantir la tranquil·litat i seguretat veïnal

Els Mossos mantindran un dispositiu de prevenció, conjuntament amb la Guàrdia Urbana de Tarragona per garantir la seguretat i la tranquil·litat dels veïns durant tota la nit. "Mantenim el dispositiu perquè d'aquesta baralla se'n deriven nous incidents, així podem donar tranquil·litat als veïns", ha afegit el cap policial. I ha afegit que el dispositiu s'allargarà uns dies. Finalment, Lleonart també ha dit que s'han posat en contacte amb mediadors, entitats i institucions per explicar els fets.