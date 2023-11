El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón ha acordat dirigir la investigació per terrorisme sobre el moviment Tsunami Democràtic contra l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i una altra desena d'investigats.

El magistrat ha dictat una interlocutòria en què cita en qualitat d'investigada Rovira i una altra desena de persones, i en el cas de Puigdemont li ofereix la possibilitat de comparèixer voluntàriament davant l'Audiència Nacional atesa la seva condició d'europarlamentari, que implicaria l'obligació de dictar un suplicatori per citar-lo.

La resolució acorda citar com a investigats Marta Rovira, Josep Lluís Alay, Oriol Soler, Xavier Vendrell, Marta Molina, Josep Campmajó, Jesús Rodríguez, Jaume Cabani, Oleguer Serra i Nicola Flavio Giulio Foglia. A més acorda citar com a testimonis l’aleshores portaveu d’ERC, Marta Vilalta, i el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, a fi d'esclarir el que va passar a la reunió a Ginebra, i la participació que hi van tenir els diferents líders que van assistir i concretar exactament a què es referien als que es pot fer a Suïssa, perquè pugui declarar sobre el coneixement que pogués tenir sobre la planificació i aparició de Tsunami, i la seva aportació a aquesta.

La resolució assenyala que resulta necessària la citació de Carles Puigdemont per ser escoltat sobre els fets objecte d'investigació “La seva citació, en aquest moment no es podria fer en cap altra condició que no sigui la d'investigat, assistit de lletrat i oferint-li l'oportunitat de defensar-se, atès que l'interrogatori versaria sobre qüestions de caràcter evidentment incriminatori”. Es tracta, argumenta el jutge, d'una de les persones de les quals està acreditat indiciàriament, en vista de l'anàlisi de l'agenda de Josep Lluís Alay, que va acudir a les reunions que es van celebrar a Ginebra els dies 29 a 31 d'agost de 2019, i on es va poder planificar l'actuació del Tsunami. El seu nom, afegeix, apareix en un missatge que figura al dispositiu analitzat de Josep Lluis Alay enviat per Jesús Rodríguez: "Dilluns 26 d'agost es donaran a conèixer els perfils de la campanya Tsunami Democràtic com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem. Suposo que des d'Òmnium informaran directament el president Puigdemont. T'ho avanço perquè en tingui constància". Igualment, continua la interlocutòria, sembla haver assistit a la reunió a Ginebra a què al·ludia Marta Vilalta.

D'altra banda, indica, en una altra comunicació que manté amb Alay parla del “grup de coordinació” de la campanya Tsunami Democratic, i les decisions i dubtes que hi sorgeixen les quals són consultades a l'expresident Puigdemont a través del propi Alay. Finalment, el rol de lideratge de Puigdemont a Tsunami sembla també inferir-se de la conversa mantinguda amb Josep Campmajó, amb qui discuteix sobre l'actitud que estan tenint els dirigents polítics catalans en relació a la publicació de la sentència del ‘procés’ i en què li diu: “Ahir vaig estar novament a primera línia. Tant a Barcelona com a Girona. La meva gent, ben distribuïda”. També li va dir: “O tu i Tsunami preneu el control o haurem de començar a gestionar el preu de les baixes”. A això Puigdemont respon: “Intentem que el Govern es posi les piles”. Campmajó va respondre: “President… Els diputats estan cagats. La gent els passa per sobre. El Govern està acollonit…”. Puigdemont va replicar: “Cert. I això no és bo”.