Catalunya pateix la pitjor sequera de la història per extensió, durada i intensitat, i per revertir-la caldria que caiguessin del cel 500 mil·límetres, tota la pluja a Barcelona en un any quan no hi ha sequera, unes precipitacions que no s'esperen en els propers mesos. "És la sequera més dura per persistència i intensitat, mai registrada a Catalunya i el pitjor de tot és que no veiem cap finestra d'oportunitat que pugui revertir la situació", ha subratllat avui dijous la directora del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), Sarai Sarroca.

Si en condicions normals, en el període de tres anys plou a Catalunya 1.900 mm (o litres per metre quadrat), des del 2020 només n'han caigut 1.400 mm. En aquest sentit, Sarroca ha explicat que el dèficit de precipitacions –falta de pluja en comparació a la normalitat– és de 500 mm, que és equivalent a la pluja que, sense sequera, es precipita a Barcelona durant tot un any. Una altra equivalència: 500 mm equival que s'inundés tot Catalunya mig metre d'alçada. Després del darrer gran episodi de precipitacions del Glòria a principis del 2020, l'inici del dèficit de precipitacions va començar a la tardor del mateix any i, a partir de l'estiu del 2021, la sequera s'intensificà, especialment a les conques internes de Catalunya. A la capçalera dels rius Segre, Muga i Ter el dèficit de precipitació és rècord respecte a l'última sequera del 2005-2008, mentre que a la Noguera Pallaresa i el Llobregat encara no s'ha superat però és molt a prop, ha indicat Sarroca. A tot Catalunya, el dèficit de precipitacions d'aquesta sequera (-446 mm) és superior als -352 mm de la sequera del 2005-2008. En un període de falta de pluges que ja dura 36 mesos, Sarroca ha destacat que mai abans hi havia hagut, durant tant de temps seguit, més del 50 % del territori català amb dèficit de precipitacions. Actualment, no es preveu "cap escenari que pugui revertir la situació actual de sequera", ha afirmat la directora de l'SMC. Després d'un estiuet de Sant Martí de temperatures rècord, especialment a Girona, la setmana que ve hi haurà pluges, però ni aquestes ni les que es preveuen en els propers dos mesos seran suficients per millorar la situació, segons l'SMC. Sarroca ha remarcat que, com a resultat de la crisi climàtica, Catalunya ja està "en episodis de sequeres cròniques, cosa que no vol dir que puguin acabar-se en un espai curt de temps, perquè no es pot descartar un altre Glòria excepcional" que comporti precipitacions fortes. En tot cas, encara que hi pugui haver borrasques amb precipitacions intenses que "reverteixin o parin el cop d'aquesta sequera rècord, és probable que en els propers anys hi hagi més episodis, de manera continuada".