La fiscalia demana nou anys de presó per a l’exfutbolista Dani Alves per una suposada agressió sexual a una jove de 23 anys la nit del 30 de desembre del 2022 en una discoteca de la capital catalana. També li demana 150.000 euros d’indemnització per la víctima, deu anys de prohibició d’aproximació i comunicació i deu anys més de llibertat vigilada. Alves està en presó preventiva des del 20 de gener passat i ha canviat dos cops d’advocat. L'exdefensa blaugrana ha canviat tres cops de versió, negant al principi que conegués la noia, després que el sexe va ser instigat per ella, que li hauria fet una fel·lació mentre ell defecava al vàter, i finalment que va ser una penetració vaginal consentida pels dos.

Cap de les versions d'Alves no li han servit per sortir de la presó, ni tampoc els seus esforços per demostrar l'arrelament a Catalunya que minimitzaria el risc de fugida de Sutton.

El futbolista brasiler va ser denunciat per agressió sexual per una noia de 23 anys que el va acusar d'haver-la violat en el lavabo d'un reservat de la discoteca Sutton de Barcelona la nit del 30 al 31 de desembre passat.

Segons la fiscalia i la versió mantinguda des del primer moment per la noia, l'astre brasiler i un amic les va convidar a ella, la seva cosina i una amiga a pujar al reservat on estaven ballant la matinada del 30 al 31 de desembre. Inicialment s’hi van negar, però després d’insistir, les noies van acabar pujant a la zona cap a les 3.20 hores. Van estar ballant tots cinc i Alves s’hauria fixat molt en la noia, a qui s’apropava per ballar i abraçar-la. En dos moments determinats, ell es va posar darrere de la jove, li va agafar la mà i la va acostar a la zona del penis. Però la noia va apartar la mà ràpidament.

Cap a les 3.42 hores, Alves va anar cap a la porta que donava accés a la denominada ‘suite’, un passadís que dona accés a un petit lavabo i una habitació amb sofà. Va entrar, i dos minuts després va treure el cap per la porta i va indicar a la noia que anés fins allà. La noia, després de la insistència d’Alves, va anar-hi i el futbolista va tancar la porta. Un cop els dos allà, Alves la va introduir al lavabo i també va tancar la porta darrere d’ell. Un cop dins, la jove es va sorprendre de trobar-se en un lavabo diminut i va voler sortir, però Alves s’hi va negar i va començar a tocar-la amb afany sexual.

Alves va asseure’s sobre la tapa del vàter, va agafar la noia fort per la cintura i la va obligar a seure al seu damunt. Li va aixecar el vestit i, davant la negativa de la noia, ell va mantenir una actitud “despectiva” cap a ella. El futbolista es va abaixar els pantalons, va estirar amb força els cabells de la noia, la va fer caure a terra de genolls i va intentar obligar-la a fer-li una fel·lació. La noia es va resistir i Alves li va donar diverses bufetades a la cara mentre li exigia diversos cops que li digués: “Soc la teva puteta”.

La noia va demanar de marxar diversos cops, però Alves no li va permetre. La noia, davant la impossibilitat de sortir d’aquell espai tant petit i l’actitud violenta del futbolista, es va sentir “impressionada i sense capacitat de reacció” i va sentir que li faltava l’aire per la situació “d’angoixa i terror” que estava vivint.

Alves la va aixecar de terra, la va posar d’esquena a ell i li va tocar tot el cos. Li va intentar fer sexe oral, però la víctima s’hi va oposar. Finalment, va inclinar la jove cap al vàter i la va penetrar vaginalment sense preservatiu.

Cap a les 4.00 de la matinada Alves va sortir del lavabo i va deixar la víctima allà. Es va dirigir a la seva taula del reservat, va agafar una copa i va anar cap a una altra taula. Pocs segons després va sortir la noia, es va dirigir a la seva cosina i li va demanar de marxar. Van sortir sense acomiadar-se d’Alves, però sí de l’amic d’aquest.

En marxar, es va posar a plorar al passadís de sortida, va explicar els fets a la seva cosina i el personal de la discoteca va activar immediatament el protocol contra agressions sexuals. A les 4.06 Alves i el seu amic van sortir ràpidament de la discoteca, es van creuar amb les noies però no els van dir res.

Segons els forenses, la noia va patir lesions lleus al genoll dret i actualment encara té un trastorn per estrès posttraumàtic de nivell elevat, i segueix tractament psicològic.

La versió de la noia s'ha vist corroborada perifèricament per diverses càmeres de seguretat, testimonis, empremtes dactilars d'ella al lavabo, ADN d'ell a la roba i la vagina d'ella i lesions que ella va patir compatibles amb el seu relat. A més, Alves ha canviat fins a tres cops de versió, negant al principi que conegués la noia, després que el sexe va ser instigat per ella, que li hauria fet una fel·lació mentre ell defecava al vàter i finalment que va ser una penetració vaginal consentida pels dos. Cap de les versions d'Alves no li han servit per sortir de la presó, ni tampoc els seus esforços per demostrar l'arrelament a Catalunya que minimitzaria el risc de fugida.

A banda d’això, la fiscalia s'oposa a la petició de llibertat formulada per la defensa i considera que s'ha de mantenir la mesura de presó provisional acordada, per entendre que encara hi ha risc de fugida, donada la naturalesa dels fets, les elevades penes que se li poden imposar pel delicte suposadament comès, i la proximitat de celebració del judici oral.

La fiscalia, tal com ha sostingut en anteriors informes, entén que existeix risc de fugida donada la manca d'arrelament efectiu del processat i la gran capacitat econòmica que té, que li permet sortir del país amb facilitat, sense que el vincle matrimonial o un habitatge a Espanya desvirtuïn aquest risc. El ministeri públic entén igualment que no serien aplicables les penes mínimes d'un any de presó al·legades per la defensa, encara que el processat hagi consignat la quantitat demanada en concepte de fiança.