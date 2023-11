El director general de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), Ramon Salazar i Soler, ha presentat aquest divendres la dimissió al capdavant de l'organisme després que la Conselleria de Salut li obrís dilluns un expedient, arran d'una investigació d'El Periódico, pels pagaments no declarats de farmacèutiques. També per l'activitat privada de Sace Medhealth S.L., la seva empresa familiar fundada per ell i a nom de la dona des que ell és director de l'ICO. Aquest expedient encara no s'ha tancat, sinó que està obert i segueix el seu curs.

Fonts de Salut han comunicat aquest divendres a El Periódico la dimissió de Salazar, pressionat per la mateixa conselleria per prendre aquesta decisió. La investigació d'aquest diari sobre l'activitat privada d'aquest oncòleg va poder acreditar almenys 14.036,09 euros, que no va declarar al Portal de Transparència (com era la seva obligació), fins a set laboratoris diferents el 2022, any en què va assumir el càrrec de director general de l'ICO. Aquest import podria ser més gran, ja que no tots els laboratoris publiquen anualment els pagaments que fan a metges. A més, fins al 2024 no es podrà saber si també ha rebut pagaments durant aquest 2023. "Indignació" dels sindicats Els sindicats UGT, CCOO i Metges de Catalunya van expressar ahir la seva "indignació" i "malestar" per l'activitat de Salazar, que, com a alt càrrec de la Generalitat, hauria d'haver tingut una conducta "exemplar" i "transparent". Van demanar a l'Administració que actués amb "contundència". L'activitat privada de Salazar va arribar ahir al Parlament de la mà del PSC, la diputada del qual Assumpta Escarp va registrar una pregunta a la cambra catalana en què sol·licita a la Conselleria de Salut explicacions sobre l'expedient obert. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona