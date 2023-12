El president de la Generalitat, Pere Aragonès, convocarà els grups del Parlament per abordar els "resultats dolents" de PISA, buscar "consens i estabilitat", i impulsar "canvis valents" en l’educació. Així ho ha anunciat durant el ple d'aquest dimecres a la tarda al Parlament, després de demanar la paraula, just abans de l'inici de la sessió de control. Aragonès ha insistit que els partits han de ser "exigents" amb el Govern, i ha afirmat que assumeix "tota la responsabilitat" de l'informe PISA: "Però volem fer-ho conjuntament, no per diluir la responsabilitat política sinó perquè els resultats seran millors, més estables i consolidats al temps". El president ha instat els grups a fer "política educativa" en comptes de "partidisme".

Aragonès ha reiterat que l'educació no és només una "prioritat" del departament d'Educació o de la seva consellera, Anna Simó, sinó de tot el Govern, i seva com a president. El cap de l'executiu ha afegit que també està "convençut" que és la prioritat també del conjunt de la cambra.

Aragonès ha reivindicat els compromisos i acords del ple monogràfic sobre la situació de l'educació i el sistema educatiu, fet al Parlament abans de l'estiu. I ha subratllat que aquell "consens" ha de servir per "posar-se a treballar".

Illa demana "no amagar el cap sota l'ala"

Els grups de l'oposició han confirmat la seva assistència a la reunió convocada pel president Pere Aragonès sobre educació després dels resultats de l'informe PISA. Però la majoria coincideixen que el Govern ha anat "tard" en la seva reacció i es mostren escèptics sobre els resultats que pugui donar aquesta cimera. Després de la intervenció d'Aragonès davant del Parlament, el cap de l'oposició, Salvador Illa, ha advertit que "no pot haver-hi "ni autocomplaença, ni excuses, ni es pot amagar el cap sota l'ala". Per la seva part, Albert Batet, de Junts, ha reclamat "un acord de país seriós" amb mesures estructurals "continuades". L'extrema dreta de Vox ha estat l'únic grup que ha evitat confirmar assistència.

El líder del PSC, Salvador Illa, ha recriminat a Aragonès que les explicacions sobre els mals resultats de PISA arribin "tard" però ha assegurat que estan disposats a "ajudar". En aquesta línia, ha confirmat que assistiran a la reunió proposada pel president per abordar la situació i ha garantit que ho faran "amb actitud constructiva i respectuosa", però ha advertit Aragonès que "una cosa és fer pinya i l'altra és una adhesió". Precisament per això li ha demanat que deixi en suspens les mesures que la consellera, Anna Simó, va anunciar el dilluns fins que se celebri la reunió.

Illa també ha remarcat que "no fer res no és una opció" i ha avisat el Govern que no pot haver-hi "ni autocomplaença, ni excuses, ni es pot amagar el cap sota l'ala".

Per la seva banda, el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha afirmat que cal "un acord de país seriós" amb "mesures estructurals continuades" perquè, segons ha dit, a l'actual Govern "li queda com a molt un any". A més, sobre la trobada proposada pel president ha remarcat que el que cal és "una cimera amb tot el sector educatiu".

Batet també ha criticat el retard en la compareixença d'Aragonès i li ha retret que les explicacions arribin just abans de la sessió de control al Govern, fet que creu que "demostra el respecte que té per al Parlament i els grups parlamentaris".

El diputat de la CUP Carles Riera s'ha compromès a assumir el repte i la responsabilitat de participar en la transformació educativa de l'escola catalana però ha demanat al Govern que posi en marxa els consensos que ja hi ha. "Nosaltres assumim aquest compromís, però vostès n'han d'assumir un altre, aplicar de manera immediata els consenos amb la comunitat educativa", ha dit posant com a exemples revertir les retallades del 2010, rebaixar les ràtios i invertir en l'escola inclusiva. I, en aquest context, Riera ha demanat a Aragonès que "no centrifugui" al Parlament el que és responsabilitat del Govern.

En nom dels comuns, Jéssica Albiach ha criticat els "vuit dies de silenci" del Govern després de la publicació dels "pitjors resultats de la història" de PISA. La cap de files d'ECP ha criticat que l'executiu d'Aragonès "no es mou fins que arribat el temps de descompte" i ha posat exemples d'altres àmbits, com la sequera, la sanitat o les energies renovables. Malgrat tot, Albiach ha allargat la mà per col·laborar. Això sí, ha advertit que, "si és per mesures de maquillatge", ell "no hi seran". També li ha retret que tingui "temes tabú" en educació, com "l'existència d'una doble xarxa pública-concertada que segrega".

Vox, Cs i PP també assenyalen la immersió

Per la seva banda, el president de Vox al Parlament Ignacio Garriga ha alertat que "expulsar" la llengua materna de les escoles té conseqüències i ha carregat contra les polítiques educatives que els diferents governs han portat a terme en les últimes dècades. "Tots celebraven el model d'èxit de l'escola catalana i se'ls ha caigut la careta. Les dades evidencien que han condemnat generacions a un futur molt incert", ha dit el diputat d'extrema dreta. En aquest sentit, els ha acusat de ser "el principal culpable" que l'educació ja no sigui el principal ascensor social de les famílies treballadores.

Per part de Ciutadans, Carlos Carrizosa ha confirmat que hi assistiran, però "des del convenciment que això no servirà per a res". En aquest sentit, el líder de Ciutadans ha vaticinat que "serà el mateix de sempre, 'parole, parole, parole'" i que "no canviarà absolutament res". Com Vox, el dirigent de Cs ha posat el focus en el sistema d'immersió lingüística, que ha considerat "caduc".

Finalment, en representació del PP, Alejandro Fernández ha agraït la convocatòria de la cimera al president Aragonès, malgrat que s'ha mostrat "escèptic" sobre els resultats que en puguin sortir. Li ha reclamat al cap del Govern que "escolti les propostes" que facin els grups i "no les descarti per motius ideològics", com considera que es va fer al debat monogràfic sobre educació.

ERC apel·la als "grans consensos"

El president del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, ha assenyalat que el model de l'escola catalana representa un dels "grans consensos" del país, i que ara cal reaccionar perquè el model garanteixi un millor futur a infants i joves. Jové ha afegit que els resultats de PISA "no són gens bons", i que no hi ha "excuses" quan es toca un "pilar fonamental" de la societat. Jové ha conclòs que aquest "toc d'alerta" ha de servir per aprofitar la "base" situada a partir dels consensos del monogràfic parlamentari del juny.