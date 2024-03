Catalunya ha detectat, en el que va d'any, dos casos de xarampió: un en un home jove i un altre en un menor d'edat. No estan relacionats entre si. Es tracta dels primers des de l'aparició del COVID-19, una pandèmia que va desplaçar a la resta d'infeccions durant anys. Va ocórrer també amb la tos ferina, malaltia de la qual Salut està també detectant brots en tot el territori.

En la resta d'Espanya s'han diagnosticat recentment els primers brots de xarampió a Toledo i Alacant. A finals de gener, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va advertir del "augment alarmant" dels casos a Europa, especialment en països com Romania.

La conselleria diagnostica la malaltia en un home jove i en un nen i es prepara per a rebre més contagis importats

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) confirma que va notificar al gener un cas importat de xarampió (és a dir, el contagi es va produir fora de Catalunya) en un home jove, resident en el territori, que no estava vacunat i que tenia un antecedent d'un viatge internacional durant el període d'incubació. Fonts de l'Aspcat asseguren que no va tenir complicacions, que actualment es troba asimptomàtic i que no ha derivat en casos secundaris.

Paral·lelament en aquests moments, a més, l'Aspcat està fent el seguiment d'un altre cas de xarampió. Es tracta d'un nen resident a Catalunya, que va iniciar els símptomes fora d'Espanya. El menor es troba bé, segons Salut. Cada cas de xarampió es considera un brot, per la qual cosa de moment Catalunya ja ha detectat dos brots d'aquesta malaltia infecciosa en el que va d'any.

Anys sense xarampió

El xarampió es considera erradicat a Espanya des de 2016 per un escut vacunal que arriba al 95% de la població. No obstant això, com explica el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergència de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, la situació d'altres països "no és la mateixa" que a Espanya o Catalunya i existeix la possibilitat que algú faci "algun viatge", es contagiï allí i desenvolupi símptomes aquí.

El xarampió, recorda Mendioroz, és una "malaltia molt contagiosa" i per això per a pal·liar-la es necessiten taxes de vacunació molt elevades. La primera dosi es posa a l'any de vida (a Catalunya la taxa supera el 95%) i la segona, als "tres o quatre anys" (aquí la taxa cau una mica i és supera per poc el 90%). No hi ha motius per a la "alarma", precisa aquest epidemiòleg, però sí que cal estar atents, sobretot quan es viatgi a un país on les cobertures no són tan altes.

Amb quin escenari treballa Salut? "La possibilitat que ens arribi un cas importat és real perquè en altres països europeus, sobretot en l'Est, està havent-hi xarampió. Ja ens ha passat altres vegades. Però tenim un sistema robust capaç de detectar el cas índex", explica Mendioroz, qui assegura que Catalunya portava "bastant temps" sense detectar casos de xarampió. "Aquests dos són els primers des de l'aparició del covid".

Vigilància epidemiològica

Salut Pública recomana l'aïllament domiciliari i l'actualització de l'estat vacunal a les persones contagiades amb xarampió. En aquests dos casos detectats enguany, també es van revisar i van actualitzar els calendaris vacunals dels contactes familiars, així com els dels professionals sanitaris i pacients de la sala d'espera i urgències on van ser atesos.

"El xarampió és una malaltia que sempre acabes diagnosticant. La persona que es contagia té molta febre. Normalment acaba consultant al sistema perquè els símptomes són molt cridaners [a més de febre, inclouen tos, *moqueo, conjuntivitis i granellades]", assenyala l'epidemiòleg, qui a més afegeix que malalties erradicades com aquesta tornen perquè hi ha una "baixada de les cobertures vacunals".

Recorda, a més, que el xarampió és una malaltia "complicada", ja que deixa seqüeles en alguns pacients i pot fins i tot ser greu i causar encefalitis en un de cada mil casos. "Aquesta infecció també produeix un esborrament del sistema immunitari durant tres mesos. És a dir, durant uns mesos s'esborra la immunitat de les teves cèl·lules i ets més susceptible a agafar altres infeccions", adverteix Mendioroz.