Un motorista ha resultat ferit greu aquest diumenge al migdia, després d'un xoc entre el seu vehicle i un altre turisme a la GI-600 al seu pas per Tordera, al Maresme. L'accident s'ha produït al quilòmetre 1,3 d'aquesta via i l'avís s'ha donat quan passaven pocs minuts de la una. Tal com informa el Servei Català de Trànsit, la víctima ha estat traslladada a l'hospital Trueta de Girona. Fins al punt de l'accident s'hi han desplaçat dues ambulàncies i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).