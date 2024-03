Salvador Illa: "Com més aviat votin els catalans, millor. Jo estic preparat"

El líder del PSC, Salvador Illa, ha celebrat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi decidit avançar les eleccions i les hagi convocat per al 12 de maig. "Quan més aviat votin els catalans, millor. El PSC està preparat i jo estic preparat", ha sentenciat en una roda de premsa al Parlament després de l'anunci d'Aragonès. El cap de l'oposició ha remarcat que Catalunya "necessita un president i no un candidat" i ha remarcat que cal "girar full per avançar i prosperar".

"Catalunya no necessita ni batzegades, ni inseguretat, ni inconsistència, ni fluctuació i desgovern; Catalunya necessita un president", ha subratllat, per afegir després que "no necessita ni candidats, ni invents ni experiments".

"Els catalans decidiran entre avançar o retrocedir, entre girar full o tornar al passat. Votaran si volen retrobar-nos, unir-nos i buscar el que uneix o si volen somiar per tornar a fer no sé ben bé què", ha dit Illa durant la seva intervenció.

L'anunci d'Aragonès s'ha precipitat després que no hagi pogut arribar a cap acord amb els comuns per als pressupostos. Sobre els comptes, el líder socialista s'ha limitat a dir que el PSC "ha actuat amb responsabilitat".