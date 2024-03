Dani Alves demana la seva llibertat: "No fugiré, crec en la justícia"

El brasiler Dani Alves ha demanat aquest dimarts a l’Audiència de Barcelona la seva llibertat a l’espera de la sentència ferma del cas de violació d'una jove en una discoteca de Barcelona pel qual va ser condemnat a quatre anys i mig de presó. En la breu vista per la petició de llibertat, Alves ha intervingut per videoconferència des de la presó de Brians on està reclòs des del gener del 2023 i ha assegurat que segueix confiant en la justícia i que mai fugirà. La seva defensa al·lega que la pena és inferior als cinc anys, que ja n’ha complert una quarta part i que no té capacitat econòmica per fugir.

Segons han explicat fonts jurídiques, la defensa d’Alves ha al·legat que el seu client no ha estat condemnat a les penes de fins a 12 anys de presó que demanaven l’acusació particular i la fiscalia, sinó a una molt inferior, i que ja ha complert una quarta part de la pena de quatre anys i mig de presó, cosa que teòricament li permetria accedir a permisos penitenciaris si la sentència fos ferma. Per això, al·lega que ja no existeix risc de fuga. Per reafirmar-ho ha ofert 50.000 euros de fiança, entregar el passaport brasiler i l’espanyol, prohibició d’aproximació i comunicació amb la víctima i personació al jutjat fins i tot cada dia. També ha al·legat que ell té el domicili a Barcelona, on també viu la seva esposa, de la qual no s’ha separat, Joana Sanz.

Al final de la vista, Alves ha pogut intervenir i ha dit al tribunal que confia en la justícia i que no pensa fugir d’Espanya.

En canvi, les acusacions han al·legat que el risc de fuga és més elevat ara que ha estat condemnat, i recorden que han recorregut la sentència per reclamar 9 i 12 anys de presó. Tant la fiscalia com l’acusació particular han recordat que encara no hi ha sentència ferma i que el risc de fuga persisteix o ha augmentat perquè ara ja hi ha sentència i perquè el futbolista té molta capacitat econòmica i passaport estranger que li permetria fugir. L’advocada de l’acusació particular, Ester García, creu que ara hi ha més risc de fuga que abans del judici, perquè ja hi ha una sentència condemnatòria.