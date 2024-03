Junqueras insisteix en el referèndum: "Si és necessari tornar a la presó, tornarem"

"Si és necessari tornar a la presó, tornarem". A un mes i mig per a les eleccions catalanes, el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha elevat el to i ha insistit en la celebració d'un referèndum.

Així ho ha afirmat en una entrevista en 'Va néixer', en la qual ha sostingut que la pròxima legislatura ha de ser per a canviar-ho tot. "No sols el finançament, que és tremendament injusta, sinó fer el referèndum. Amb suficient suport de la gent hem de ser capaços de fer això. I si fos necessari que alguns tornem a la presó, tornarem", ha asseverat.

Tot això, després que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, assegurés en una entrevista en EL PERIÓDICO aquest passat cap de setmana que ja estaven negociant el referèndum.

A més, el líder dels republicans també ha assenyalat que espera que el seu partit rebi els suports suficients per a governar la Generalitat sense que li faci falta "pactar amb irresponsables ni amb egoistes", en referència al rebuig dels Comuns als Pressupostos de la Generalitat per a 2024 pel complex turístic Hard Rock i a l'incompliment dels socialistes en les seves "obligacions des del Govern".

Per això, ha assegurat que ERC es presenta als comicis del 12M amb "tota l'ambició del món" i ha rebutjat avançar possibles pactes amb Junts, els Comuns o el PSC per a la Generalitat, que al seu judici no sempre actuen de manera responsable.

En preguntar-se-li per si creu que part de l'electorat ha desconnectat amb ERC, ha afirmat que si és el cas, el lamenta molt, i s'ha compromès a posar-se al seu servei "per a garantir que torni a animar-se".