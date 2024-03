Puigdemont concorrerà a les eleccions del 12-M sota la marca 'Junts+ Puigdemont per Catalunya'

Que la campanya de Junts anava a ser presidencialista era evident des del moment en el qual Carles Puigdemont, màxim actiu de la formació, va fer un pas al capdavant. I això és precisament el que reflecteix també el nom de la marca electoral amb la qual concorrerà a les eleccions del 12 de maig: 'Junts+ Puigdemont per Catalunya'. Un paraigua que intenta concentrar dos conceptes: el de la "restitució" del seu màxim líder com a president de la Generalitat i el de la vocació de transcendir les sigles del mateix partit.

De fet, en el comunicat que ha enviat Junts per a fer públic com serà batejada la candidatura argumenten que el seu objectiu és "incorporar nous perfils i suports" que provinguin de diferents sectors amb la finalitat de "recuperar la força de la unitat" independentista. Aquest dimarts, l'expresident va tornar a Perpinyà per a signar un acord de col·laboració amb set partits petits amb molt poca implantació, com Joventut Republicana, Alternativa verda, Reagrupament, Acció per la república, Estat Català, Moviment d’Esquerres de Catalunya (Mescat) i Demòcrates.