Aquestes són les mones de Pasqua més populars d'aquest any

La sèrie de 'Bola de Drac' torna a tenir una “molt bona tirada” entre les mones de Pasqua aquest any després de la mort del seu creador, Akira Toriyama. El vicepresident del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Miquel Zaguirre, diu que després d’anys desaparegut, en ‘Goku’ torna per la nostàlgia de molts dels padrins. Enguany també destaquen personatges femenins com ara la Mia, una iniciativa del gremi i la Universitat de Barcelona per promocionar la ciència, la jugadora del Barça Aitana Bonmatí, o 'Barbie'. Zaguirre estima que es vendran unes 800.000 mones amb uns preus semblants als de 2023.

Els aparadors de les pastisseries ja fa dies que tenen mones exposades, perquè la seva venda "en els últims anys s'ha repartit molt", explica Zaguirre. Amb tot, apunta que "les jornades fortes" es concentraran entre Dissabte Sant i Diumenge de Resurrecció, "però sobretot Dilluns de Pasqua".

Aquest any un dels reclams de la Pasqua és 'Bola de Drac', i especialment el seu personatge principal, Son Goku. Miquel Zaguirre sosté que aquests dibuixos animats tenen "una tirada molt bona després de la mort del seu autor", que es va produir l'1 de març. Precisament, recorda que a l'hora d'agafar comandes els clients preguntaven: "Faràs mona de 'Bola de Drac'?".

Les dones també són protagonistes

Aquest any, entre les creacions "més destacades", segons el vicepresident del Gremi de Pastisseria, hi ha la Mia, una figura de xocolata que cada any representa una professió diferent dins l'àmbit científic i enguany és biòloga i ve acompanyada "d’elements com una papallona i la doble hèlix de l'ADN". Una iniciativa per fomentar la ciència entre la canalla, gràcies a un codi QR que conté informació que apropa, d'una forma pedagògica, la biologia. També la Pilota d'Or de 2023, Aitana Bonmatí, coronarà molts d’aquests pastissos, així com un dels èxits cinematogràfics de l'any passat, 'Barbie'.

El vicepresident de l'associació reivindica el caràcter "tradicional" d'aquest producte que reuneix família i amics de totes les edats a taula, així com la feina artesana que comporta. En aquest sentit, explica que a la seva pastisseria, Zaguirre, a Terrassa, recrea productes gastronòmics fets amb xocolata com un plat de macarrons, on hi ha la pasta, el formatge, el tovalló, un got i una forquilla. "Hi ha nens que entren a l'etapa adolescent, entre 16 i 17 anys, i els fa gràcia que la mona sigui una cosa diferent i un punt artística", precisa el pastisser.

Zaguirre assegura que l'encariment de productes com el cacau "no repercuteix en la figura de xocolata o el pastís", encara que no descarta que ho faci de cara a l'any vinent. Per això, considera que els preus són similars els de 2023. Una conservació dels preus que el professor d'EAE Business School, Francesc Rufas, justifica perquè "ja es va repercutir en bona part aquest augment de preus de matèries primeres l'any passat". Rufas recorda els creixements d'un 55% en un any de la xocolata, "per la pujada mundial dels preus del cacau", així com un increment d'un 30% anual dels ous, un 16% del sucre i un 10,3% de la mantega.

Les mones del millor xocolater del món

El Gremi de Pastisseria posa èmfasi en "les creacions originals i úniques", més enllà "dels personatges més mediàtics". En aquest sentit, un dels que es posa a prova per Pasqua és el que a l'octubre de 2022 va ser escollit millor xocolater del món, l'osonenc Lluc Crusellas. De llavors ençà, no ha parat de crear i establir col·laboracions, com una de les més recents amb l'Hotel Mandarín de Barcelona, per la qual ja s'hi poden menjar una selecció de les seves millors postres.

Aquesta Pasqua, Crusellas ha creat una col·lecció "molt fresca" de set animals de granja i de bosc. L'ànec segurament és el "més característic", perquè a nivell estètic i visual transmet tot allò que representa la marca Eukarya -la seva marca de xocolata-, amb formes geomètriques i poligonals, explica Crusellas. "Al final el que busco és que sense la nostra caixa, sense l'embolcall, sàpigues que és nostra, i crec que ho hem aconseguit".

Crusellas va guanyar el títol, en part, gràcies a una figura de grans dimensions d'un elefant de xocolata. "M'agradi o no ha passat a ser el meu animal de companyia per a tota la vida", diu el mestre xocolater. L'elefant com a mona ja es va vendre el 2023, però sempre ha estat disponible, i aquest any també. El jove xocolater opina que és un símbol "que quedarà per sempre per tot allò que significa per tot l'equip".

A les botigues de PaVic i a l'establiment Eukarya, on es venen aquests pastissos de Crusellas, també s'hi pot trobar una mona especial que és fruit d'una col·laboració amb el Consorci Hospitalari de Vic. Es tracta de la mona de l'Orellut, una espècie de conill verd amb unes grans orelles, que és la mascota dels nens i nenes que hi estan ingressats. Les vendes de les mones es destinaran a recollir fons per al projecte d'humanització de l'espai de pediatria de l'hospital.