La sobtada mort del reservat i influent dibuixant Akira Toriyama ha causat commoció per ser una figura clau per a nombrosos artistes que van acabar modelats per l’irresistible atractiu del seu estil personal plasmat a Bola de Drac un dels mangues i animes més reeixits del món. Mort a conseqüència d’una hemorràgia subdural el passat dia 1 als 68 anys, tot i que el seu traspàs no es va fer públic fins ahir, Toriyama va néixer el 5 d’abril de 1955 a la localitat de Kiyosu, al centre del Japó. De jove treballaria en una agència de publicitat a la limítrofa Nagoya abans de decidir que l’encorbatada vida del salaryman no era per a ell i que es bolcaria en la seva carrera de dibuixant.

Després de cridar l'atenció del mític editor Kazuhiko Torishima amb els seus primers treballs del 1977 Awawa World i Misterious Rain Jack (una paròdia de Star Wars), Toriyama debutaria el 1978 amb Wonder Island a les pàgines de la revista Shonen Jump, a la qual es mantindria vinculat durant tota la carrera. El seu primer gran èxit arribaria amb la serialització de Dr. Slump, les absurdes aventures del científic i inventor Senbei Norimaki i la seva creació, Arale, un robot amb l'aparença d'una nena de 10 anys, que es publicaria entre el 1980 i el 1984. La ficció animada també va gaudir d'un notable èxit a Catalunya, on es va poder veure a través de TV3 a partir de 1987. Mentre estava treballant en el Dr. Slump, Toriyama crearia Dragon Boy (1983), una història curta de dos capítols que va servir com a prototip per a diversos dels personatges que protagonitzarien l'obra que el va llançar a la fama mundial i s'ha convertit probablement en el manga més conegut de tots els temps, Bola de Drac. La seva obra més mítica es publicaria entre 1984 i 1995, donant lloc a una sèrie d'animació transgressora que revolucionaria el consum i el rumb de la indústria, i a nombroses obres i sèries posteriors, entre elles les actualment en publicació Dragon Ball Heroes i Dragon Ball Super, en què estava treballant, fent-se càrrec del guió, amb el seu deixeble Toyotaro. «Vaig començar a dibuixar manga perquè el mestre Toriyama m'elogiés. Ho era tot per a mi», va escriure ahir el seu pupil a les seves xarxes socials. A més del manga i l'anime, Toriyama va treballar assíduament a la indústria dels videojocs. Va estar al capdavant del disseny de personatges i monstres d'importants títols com Dragon Quest o Chrono Trigger, i el proper abril està previst el llançament del títol Sand Land, inspirat en la seva obra homònima del 2000. Fins i tot el govern japonès va dedicar ahir unes paraules a la mort de l'autor. «Gràcies a les seves obres, els continguts japonesos han estat reconeguts àmpliament al món i crec que ha estat una de les causes de l'augment de turistes. Reconeixem que ha jugat un paper important per mostrar la potència cultural del país», va dir en roda de premsa el portaveu governamental, Yoshimasa Hayashi.