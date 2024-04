Les pluges de Setmana Santa deixen més de 50 l/m2 al Pirineu, Prepirineu, Montseny i sectors del Maresme i l'Alt Empordà

Les pluges al llarg de la Setmana Santa han permès acumular més de 50 litres per metre quadrat al Pirineu, el Prepirineu, el Montseny i sectors del Maresme i de l'Alt Empordà, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). La precipitació ha estat inferior a les Terres de l'Ebre i Ponent, on les acumulacions han estat d'entre 10 i 20 litres per metre quadrat. El màxim s'ha registrat a Espot, on entre el 25 i el 31 de març s'han recollit 271,9 litres per metre quadrat. Pel que fa a la neu, s'han registrat més de 50 centímetres de neu nova a sectors d'alta muntanya del Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall Fosca. A Certascan per exemple, al Pallars Sobirà, s'han assolit els 85 centímetres de neu nova entre el 25 i el 31 de març.

Entre els registres de pluja, a banda del d'Espot, a Boi (Alta Ribagorça) s'han acumulat 158,1 litres per metre quadrat, a Salòria (Pallars Sobirà) 112,2; a Núria (Ripollès) 100; a Ciuret (Osona) 76,7; i al Santuari de Queralt (Berguedà) 66,8; entre d'altres.

Pel que fa a la neu, a Espot s'ha assolit un gruix màxim de neu nova de 75 centímetres, 67 a Boí, 50 a Salòria, 44 a Bonaigua, 38 al Prat d'Aguiló i, en la banda baixa, 15 a Sasseuva, a la Val d'Aran.