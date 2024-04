El curandero Josep Pàmies: "Em volen multar amb més milions? Doncs multeu-me"

El curandero Josep Pàmies ha explicat aquest divendres en un vídeo que fa temps va anar amb els seus familiars al notari per deslliurar-se de diners i propietats amb l'objectiu que no li poguessin embargar si algun cop el sancionaven per defensar els seus mètodes. Pàmies ha respost així al fet que Salut l'hagi sancionat tant a ell com a la seva associació (Dolça Revolució) amb 600.000 euros per promocionar productes amb finalitats medicinals no autoritzades com a medicaments. "Em volen multar amb més milions? Doncs multeu-me. Ahir em van embargar un compte on m'havia oblidat que hi tenia 43 euros. No sé què en faran", ha dit el curandero, que ha afegit que demà continuarà denunciant les "corrupteles" de la sanitat amb un acte a Sevilla.