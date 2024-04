Detenen 14 persones que simulaven agressions masclistes per obtenir papers per legalitzar la seva situació

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida aquest dijous a la tarda catorze persones acusades de simular agressions masclistes amb l'objectiu d'obtenir papers i acollir-se a ajuts, segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat l'ACN. Es tracta de 13 dones i 1 home. Els mossos han deixat sense efecte la detenció d'onze de les dones, mentre que dissabte passaran a disposició judicial dues dones, una de les quals la policia creu que és la líder de la trama, i l'home. Entre els delictes que investiga la policia hi ha la pertinença a organització criminal, denúncia falsa, estafa processal i tràfic de drogues. La investigació de la Unitat d'Investigació Segrià-Pla-les Garrigues continua oberta i no es descarten noves detencions.

La investigació s'ha batejat amb el nom de 'Luperca' i ha estat tutelada pel jutjat d'instrucció número 4 de Lleida. L'inspector i cap de l'àrea d'Investigació Criminal de Lleida, Sergi Mesalles, ha explicat que el dispositiu va començar fa prop d'un any arran de la denúncia d'una dona obligada a exercir la prostitució que va descriure a la policia l'existència d'un grup criminal dedicat a que dones que també exercien la prostitució poguessin obtenir documentació amb denúncies falses de violència masclista.

Els investigadors sospiten que en el marc de la trama es pagaven uns diners a drogoaddictes i homes amb problemes a canvi de simular agressions en ple carrer, mentre que les arrestades afirmaven que el fals agressor era la seva parella. Després, haurien obtingut l'autorització de residència temporal i de treball per circumstàncies excepcionals, a més d'ajuts econòmics per haver patit violència masclista.

Mesalles ha explicat que la majoria de les onze dones investigades que han quedat en llibertat havien aconseguit tant la documentació com les prestacions econòmiques. Es tracta de dones provinents del nord d'Àfrica que havien arribat a Lleida des de Huelva i que exercien la prostitució en un pis del centre històric.

D'altra banda, els tres detinguts restants, dues dones i un home, passaran a disposició judicial dissabte. Una d'elles és la presumpta líder de la trama, mentre que els altres dos la policia creu que els altres dos actuaven sota les seves ordres.

L'inspector també ha explicat que dos homes que van accedir a ser denunciats i que compleixen condemna a la presó per aquests fets han col·laborat en la investigació i han descrit l'operativa utilitzada per materialitzar el frau.

Perquè les denúncies semblessin versemblants, les dones es feien fotografies uns dies abans amb els seus presumptes agressors i també els hi feien deixar peces de roba als seus domicilis. "Muntaven una escenografia amb elements per demostrar que existia una relació", ha explicat Mesalles. La investigació segueix oberta i la policia no descarta noves detencions.

Fa tres anys hi va haver una investigació per uns fets similars a la ciutat, tot i que amb uns altres investigats. La causa, però, es va arxivar per falta de proves.