Enxampen un motorista que circulava a 188 quilòmetres per hora en un tram de 90

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 33 anys per circular a 188 quilòmetres per hora per la C-14 a Oliola, a la Noguera, Lleida. El van enxampar en un control preventiu al quilòmetre 121 de la via i se'l va aturar a Adrall, a l'Alt Urgell, on se li va aplicar la sanció per anar a una velocitat penalment punible.

Pels volts de les 16.40 hores es va detectar un turisme que circulava a 188 km/h en un tram de 90 km/h, més del doble de la velocitat màxima permesa. Finalment, una dotació de trànsit va aturar el vehicle a Adrall (Alt Urgell) i va denunciar el conductor per un delicte contra la seguretat viària. L'home denunciat penalment haurà de presentar-se quan sigui requerit davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.

Aquest cap de setmana s'han posat 17 denúncies administratives per excés de velocitat a motoristes en diferents controls de velocitat planificats a Ponent.