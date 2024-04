Un jutjat admet la querella d'una mestra de Bellver de Cerdanya acusada d'haver netejat la boca amb sabó a alumnes

El jutjat d'Instrucció de la Seu d'Urgell ha admès a tràmit la querella d'una professora del CEIP 'Mare de Déu de Talló' de Bellver de Cerdanya per prevaricació administrativa, i contra el marit d'una altra professora companya de treball, per incitació al delicte de prevaricació i calumnies. La mestra defensa que va ser acusada falsament d'haver netejat la boca amb sabó a dos alumnes quan en realitat només havia fet servir la frase feta. Assegura que els querellats ho van fer servir per fer córrer la mentida i així poder-la fer fora. Diu que els fets han provocat que ara hagi d'estar de baixa per ansietat i depressió. Segons el despatx que la representa, Sammos Legal, la querella també apunta el Govern com a part civil responsable.

Segons el soci del bufet d'advocats Luis López, els fets van tenir lloc quan la querellant estava impartint classes d'anglès al col·legi i una de les alumnes es va queixar pel comentari d'un company. Segons afirmen que va quedar demostrat, la nena va explicar a la mestra que un company li havia dit que l'altre "li ficaria la polla pel cul".

Davant aquesta situació, la mestra va dir a l'alumne que no s'ho podia creure i que caldria "rentar-se la boca amb sabó", i li va exigir que demanés perdó en públic a la nena. Posteriorment, l'alumna també va acusar a l'altre alumne i la mestra va tornar a exclamar que ell també s'hauria de "rentar la boca amb sabó".

Això no obstant, segons els advocats, des de la direcció del centre es va qualificar com a molt greu l'expressió de la mestra i per això la van obligar a demanar perdó a les famílies dels nens perquè van considerar que havia portat a terme la pràctica. Les famílies reunides van entendre la gravetat del comentari dels seus fills i van acceptar com a normal el que va dir la mestra, segons la seva defensa. La mestra però, va ser expedientada per una falta lleu.