Els treballadors del Govern a l'exterior reclamen l'equiparació: “Demanem drets tan bàsics com una baixa per maternitat"

Els treballadors a les delegacions a l’estranger de la Generalitat han reclamat l’equiparació amb el personal públic: “Demanem drets tan elementals com una baixa per maternitat”. El secretari general de la secció de la Intersindical, Marcel Bigas, ha explicat aquest divendres que es tracta de “garantir uns mínims” per al personal que treballa en aquestes oficines. Bigas ha dit que fa uns dos anys que estan negociant amb el Govern, després de la progressiva recuperació per l’aplicació de l’article 155, “però no hi ha cap millora damunt la taula”. El Departament d’Acció Exterior i Unió Europea ha assenyalat que està treballant per “harmonitzar” els convenis entre els diferents països amb els drets dels treballadors de la Generalitat.

Bigas ha detallat que el personal de fora de les fronteres catalanes els contracten les delegacions de cada país, d’acord amb “el règim laboral” que regeixi en aquest destí. D’aquesta manera, el sindicalista ha concretat que es poden donar situacions que no hi hagi permisos de conciliació i períodes de vacances de 15 dies, entre d’altres. “Són drets bàsics que a Catalunya no es discutirien”, ha retret Bigas.

El secretari general de la secció dels treballadors a l’exterior de la Generalitat també ha afegit una altra demanda, la millora salarial, “sous d’acord amb la inflació”, perquè aquests anys ha indicat que han perdut poder adquisitiu.

Bigas ha precisat que en els últims dos anys han marxat més de 20 persones d’aquestes oficines i que actualment podria haver-hi una cinquantena d’empleats afectats, la majoria, ha puntualitzat, de fora de la Unió Europea. Tot i així, Marcel Bigas ha indicat que hi ha “por per possibles represàlies” per fer pública la situació d’alguns treballadors a les delegacions.

En aquest sentit, Bigas ha justificat la compareixença de premsa per la convocatòria electoral del 12 de maig i, més enllà de negociar amb l’executiu català, també vol que ho tractin la resta de formacions polítiques. El representant de la Intersindical ha defensat el “diàleg” per solucionar aquesta problemàtica i, per ara, ha descartat mobilitzacions.

Nou convenis elaborats

El Departament d’Acció Exterior i Unió Europa ha especificat que ja s’han elaborat nou convenis, s’han negociat uns altres tres i que n’hi ha quatre que es començaran a tractar, mentre que els cinc restants no s’han fet perquè no hi ha personal. Acció Exterior ha admès que la situació és “complexa” i ha recordat que el funcionament d’aquestes delegacions funciona “amb les mateixes estructures que les ambaixades”.

El departament que encapçala Meritxell Serret sosté que s’han mantingut reunions amb tots els treballadors i que “s’està a sobre del tema” i que la voluntat és “harmonitzar al màxim” els convenis. Segons ha detallat, la Generalitat compta amb 21 delegacions a l’estranger amb al voltant d'un centenar de treballadors.