Detenen un tetraplègic en una cadira de rodes a Barcelona

José Carlos R. P. es trobava aquest dijous menjant al barri del Carmel de Barcelona amb la seva mare quan els Mossos d'Esquadra el van identificar. Té 39 anys i des de fa 20 és tetraplègic, amb una discapacitat del 100%, per la qual cosa es desplaça en una cadira de rodes elèctrica. Els agents han constatat que José Carlos tenia en vigor una ordre de crida i cerca d'un jutjat de Tarragona per un delicte de lesions presumptament comès el 2022.

Per això l'han detingut, tot i que per a fer-ho han hagut d'enviar una furgoneta per situar al sospitós, junt amb la seva la cadira de rodes, i que així tingués més espai dins del vehicle. A més, els agents no l'han emmanillat, segons fonts policials.

I és que pràcticament ha estat una detenció relatada en directe. "No sé com ficaran la cadira de 100 quilos, ni com em ficaran a mi, vaig amb sonda, prenc antibiòtics i necessito canvis posturals", ha relatat José Carlos a El Periódico de Catalunya mentre era arrestat i també ha afegit: "em porten en furgoneta, no sé com".

Els agents han traslladat el detingut a la comissaria de Les Corts i passarà la nit en una cel·la. Aquest divendres serà traslladat als jutjats de Tarragona per declarar, ja que té un procediment per lesions. Presumptament, va atropellar amb la cadira de rodes una treballadora d'una residència en la qual estava ingressat i ella ho va denunciar. Després d'això el fvan fer fora, segons ha explica la seva lletrada Carolina Trullols.

Durant molts anys ha passat per diverses residències, centres de salut mental i geriàtrics en els quals no trobava el seu lloc, fins que ara té plaça en una de Badalona per a persones amb discapacitat. L'advocada ha explicat que no tenien constància de l'ordre de crida i cerca.

A més, ha afegit que li sembla "immoral" la detenció, ja que el podrien citar des del jutjat i acudiria. "La seva immobilitat ja és una càrrega que porta amb ell cada dia", ha destacat la lletrada. De moment, José Carlos seguirà en la seva cadira de rodes però dins d'un calabós.