El 80 per cent dels municipis hauran de tenir pla d’incendis

Tots els municipis catalans estan en risc de patir incendis forestals. Així ho considera el Departament d’Interior, que ha adaptat el pla Infocat als nous reptes que planteja en aquests moments la crisi climàtica. D’aquesta manera, el 80 per cent dels ajuntaments de Catalunya hauran de tenir obligatòriament aquest pla per si es declara un foc en zona forestal, mentre que per al 20 per cent restant es tractarà d’una recomanació.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va assenyalar la importància de comptar amb aquesta mena de plans per a actuar davant d’un incendi tenint en compte la sequera i les altes temperatures registrades durant bona part de l’any. Per aquesta raó, els dispositius anti-incendis ja no es despleguen únicament a l’estiu, sinó que es mantenen actius gairebé tot l’any tenint en compte la falta de pluges i que els arbres i arbustos estan cada cop més secs.

Per aquest motiu, hi ha un nombre creixent d’ajuntaments que hauran de tenir un pla d’aquest tipus. Si en l’anterior Infocat estaven inclosos 628 municipis, ara la xifra ascendeix a 757. Als 190 municipis restants, serà recomanable tenir aquest document. Alhora, Interior ajudarà als consistoris perquè puguin elaborar-lo i aprovar-lo.

Alerta 4

En la presentació de l’actualització del Infocat, Elena va assenyalar que aquest és el primer pla de Protecció Civil adaptat al canvi climàtic, ja que intenta tenir en compte «els nous escenaris d’incendi forestal cada vegada més extrems».

Per la seva banda, els Agents Rurals disposaran, en el seu pla Alfa, d’un nou nivell de perill extrem per incendi, l’alerta 4, pel qual podran impedir l’accés a dinou muntanyes protegides d’arreu de Catalunya, entre altres mesures que es portaran a terme.