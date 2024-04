La fiscalia demana uns 3,1 milions d'euros a Puigdemont, Junqueras, Mas i la resta d’encausats al Tribunal de Comptes pel ‘procés’

La fiscalia del Tribunal de Comptes (TdC) ha confirmat la petició de 3,1 milions d’euros de responsabilitat patrimonial a una trentena d’ex alts càrrecs del Govern per les despeses d’Exteriors i l’1-O durant el 'procés', entre els quals hi ha els expresidents de la Generalitat Artur Mas i Carles Puigdemont, l’exvicepresident Oriol Junqueras, diversos exconsellers i altres càrrecs de l'executiu, el Diplocat i de les delegacions a l’estranger. Tot i que les defenses havien demanat suspendre el procediment perquè previsiblement seran amnistiats, la consellera d’enjudiciament ho va descartar i la vista es va celebrar el novembre passat.

La fiscalia demana en total una responsabilitat patrimonial de 3,1 milions d’euros, uns 336.000 menys dels inicialment reclamats als encausats perquè havia retirat del còmput la campanya 'Civisme'. Per la seva banda, Societat Civil Catalana, també acusació, reclamava més de 5 milions d’euros tant pels costos d'organitzar i celebrar l'1-O com per la despesa de la "política exterior" desplegada pel Govern a través del Diplocat durant els anys del 'procés'.

A banda de Mas, Puigdemont i Junqueras, altres encausats rellevants són els exconsellers Francesc Homs, Andreu Mas-Colell, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Toni Comín, Lluís Puig i Neus Munté; exsecretaris generals com Albert Royo, Joaquim Nin, Roger Albinyana o Aleix Villatoro; secretaris de departaments i delegats de la Generalitat a l’estranger com Amadeu Altafaj, Martí Anglada, Andrew Scott o Josep Suàrez Iborra.

Les defenses demanen l'arxivament o l'anul·lació del cas, tot qüestionant la legitimitat del procediment i dels mètodes utilitzats, i adduint indefensió. També apunten que els fets han prescrit, perquè han passat més de 5 anys.

Per altra banda, si s’acaba aprovant la llei d’amnistia és previsible que el gruix dels acusats es puguin beneficiar d'aquesta mesura. De fet, ERC havia demanat suspendre la vista per la previsible aprovació de la llei d’amnistia. A banda d’això, el procediment pot tenir dos nivells de recurs, en un primer moment en una instància superior dins del Tribunal de Comptes i, posteriorment, a la sala tercera del Tribunal Suprem.