Mor un menor d’uns 14 anys en llançar-se a un gorg a Sant Fruitós de Bages

Els Bombers han localitzat el cos sense vida del menor, d'entre 14 i 15 anys, que s'hauria llançat a un gorg per banyar-se a Sant Fruitós de Bages conegut com Els Tres Salts. L'avís s'ha rebut aquest divendres a les 11.20 h. i l'han donat els mateixos amics del noi en veure que no sortia de l'aigua. El gorg té una profunditat de 5 m. Aquest divendres no hi havia classes i el grup d'amics ha anat a aquest indret a banyar-se. El dispositiu de recerca està format per 9 dotacions, incloent una unitat dels GRAE de subaquàtica. Els companys del noi es troben a comissaria on estan rebent suport psicològic.

Segons informa Bombers, fins al lloc s'han desplaçat 9 dotacions, amb un total de 20 bombers. Entre les dotacions hi havia dos vehicles de comandament, dos vehicles lleugers, un furgó de salvaments, dues autobombes, el furgó de rescat aquàtic i l’helicòpter polivalent, que ha helitransportat la unitat del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) Subaquàtic.

Suport psicològic

En veure que baixava força corrent d'aigua, s'ha decidit fer una recerca intensiva amb els submarinistes del GRAE Subaquàtic a la zona on hi havia fins a 5 metres de profunditat, i també han fet recerca a la zona superficial de la làmina d’aigua amb perxes.

A les 12.30 h. els Bombers han localitzat el cos del noi que, malgrat les maniobres de reanimació, no han pogut fer res per salvar-li la vida. El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activat l’equip de psicòlegs per assistir amics i familiars. El Grup d’Emergències Mèdiques (GEM) dels Bombers ha activat el suport psicològic pels professionals que han treballat en el rescat.

A més a més, el SEM ha activat tres unitats, els Mossos d’Esquadra tres més i s'ha obert una investigació.