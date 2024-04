El govern català defensa la gestió de la sequera: "Portem 42 mesos i l’aigua segueix sortint per l’aixeta"

El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, ha descartat refer el decret de piscines i ha responsabilitat l’oposició si aquest estiu els municipis no poden obrir les que són municipals. “El que vulgui tombar aquest decret deixarà els ajuntaments sense obrir les piscines a l’estiu. Els partits seran responsables de les seves accions, ells sabran”, ha dit a RAC1, on ha insistit que es va pactar amb la Federació Catalana de Municipis i amb l’Associació Catalana de Municipis “fins a l’última coma”. “No el refarem, l’hem treballat amb els ajuntaments, que són els que l’han d’aplicar”, ha afegit. El conseller ha defensat la seva gestió de la sequera: “Portem 42 mesos i l’aigua segueix sortint per l’aixeta. Alguna cosa devem d’haver fet bé”.

Segons Mascort, “en cap cas ningú ha pensat que la piscina d’un hotel o una comunitària pugui ser refugi climàtic”. “A cap ajuntament se li ha acudit això”, ha dit el conseller, que ha insistit que li estranyaria molt que algun consistori optés per aquesta opció, perquè “no tindria cap sentit”.

El conseller ha constatat que la sessió de la Diputació Permanent de divendres va evidenciar que els partits estan en campanya. “S’han de fer servir alguns eslògans, sobretot per part d’aquells que durant 12 anys no han fet res”, ha criticat. Mascort ha constatat que és “impossible” improvisar la gestió de la sequera, com diu l’oposició, i ha subratllat que els partits el critiquen perquè estan enfadats perquè el Govern no els havia anticipat la decisió d’instal·lar 12 dessalinitzadores mòbils a la Costa Brava i una de flotant al Port de Barcelona. “Però és que jo no haig d’anar explicant coses possibles, haig d’anar explicant coses reals”, ha argumentat.

En aquest sentit, ha subratllat que en un escenari que mai s’havia produït és normal que apareguin alternatives noves que ningú mai havia estudiat. “Si jo fa quatre mesos surto a explicar que estem treballant per aconseguir una dessaladora flotant i després no és, què hagués passat? M’haguessin cosit a crítiques”, ha remarcat.

Als que l’acusen d’improvisar Mascort els ha preguntat si algú imagina que això es pot estudiar en l’última setmana, i ha explicat que porten mesos analitzant-ho, parlant amb proveïdors arreu del món, com ara a Noruega o Turquia.

Mascort ha constatat que el debat de divendres no va ser tant sobre el que fa el Govern i com ho fa, sinó “voler gesticular perquè sembli que ho fa malament i que ells ho farien millor”. “Els ciutadans esperen que posem solució a les coses, això és el que estem fent nosaltres. Portem 42 mesos de sequera i l’aigua segueix sortint per l’aixeta. Alguna cosa devem d’haver fet bé”, ha etzibat.

D’altra banda, també s’ha referit a una auditoria amb dades dels 23 municipis que depenen d’Aigües de Barcelona, avançada per RAC1, i que conclou que prop d’un 4% de l’aigua es perd per consum il·legal. Mascort ha apuntat que en volum és molta aigua però en percentatge no tanta, i ha remarcat que tots tenen responsabilitat, qui la subministra en alta i qui ho fa en baixa. En tot cas, ha afegit que això també passa amb l’energia elèctrica.