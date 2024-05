El laboratori no pot confirmar ni desmentir que l'ADN trobat al jersei d'Helena Jubany és dels sospitosos

La Unitat de Genètica Forense de l'Institut de Ciències Forenses de la Universitat de Santiago de Compostel·la (INCIFOR) no pot confirmar ni desmentir que l'ADN trobat al jersei d'Helena Jubany sigui dels dos sospitosos, segons ha informat la família de la víctima. Segons les mateixes fonts, l'INCIFOR va comunicar el 10 de maig a la jutgessa instructora que en l'actualitat no existeixen eines valides en el camp forense per donar valors estadístics en mostres d'ADN degradades i amb barreja de diversos perfils masculins. D'altra banda, la família ha informat també que la policia científica va oferir a la jutgessa fer nous estudis d'ADN amb tècniques noves que fa servir l'FBI.

El gener passat, la jutgessa que instrueix el cas per l'assassinat de Jubany va desestimar el sobreseïment que havien sol·licitat els dos investigats, Xavi Jiménez i Santi Laiglesia. La magistrada els va recordar llavors que encara no s'havien practicat totes les diligències acordades en el seu dia i que no era el moment processal per prendre aquesta decisió. En una altra interlocutòria, demanava que es completessin les proves d'ADN pendents i es comparessin de forma exhaustiva els perfils genètics dels investigats amb les mostres recuperades del jersei de la víctima. Per últim, urgia la policia científica a determinar si hi havia rastres biològics a les notes anònimes que va rebre Jubany poques setmanes abans de morir.

En el cas concret de l'INCIFOR, la jutgessa requeria als laboratoris que determinessin si els perfils genètics dels investigats són o no descartables, d'acord amb el material genètic trobat al jersei de la víctima, i en quin percentatge, en relació amb el conjunt de la població, amb l'objectiu de donar un valor estadístic a la prova.

Un cop el laboratori ha informat que no té eines per arribar a aquestes conclusions, quedaria esgotada la demanda de la família de "donar validesa forense a l'evidència científica que 24 dels 25 marcadors d'ADN trobats al jersei coincideixen amb els perfils genètics" dels dos investigats. La família assegura que tot i que el laboratori no pot arribar a aquesta conclusió, sí dona explicacions tècniques que, segons ells, explicarien perquè un dels 25 marcadors no coincideix amb cap dels dos investigats.

D'altra banda, els familiars informen que el 26 de gener la policia científica va remetre al jutjat un informe d'estudi d'ADN dels anònims que conclou que en un ells no es va obtenir cap resultat destacable i en l'altre un perfil d'ADN masculí que no correspon a cap investigat.

Per últim, la família ha informat que el 14 de març el laboratori d'ADN de la Unitat Central d'Anàlisis Clíniques de la Comissaria General de la Policia Científica a Madrid va oferir a la jutgessa la possibilitat de fer nous estudis d'ADN aplicant noves tècniques d'anàlisi del genoma que fa sevir l'FBI. Segons relata, la jutgessa va instar a fer-ho. Aquests estudis ampliarien les anàlisis a altres peces de roba de la víctima, que ja s'havien analitzat trobant ADN nuclear però considerat no concloent.