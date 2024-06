La família de la jove que va quedar en coma per una reacció al·lèrgica: «Se'n sortirà, és una lluitadora»

"La Marta és una lluitadora, cada dia veiem petites millores que ens omplen esperança". És la veu de Maria Verdejo, la mare de la Marta Pérez, la jove solsonina que va quedar en coma després de patir una greu reacció al·lèrgica a Ibi, Alacant, on resideix la família. Gairebé dos anys després, explica que la jove es continua recuperant en una clínica privada de València especialitzada en neurorehabilitació i que recentment han iniciat una campanya per recaptar fons per un tractament amb cèl·lules mare a Mèxic. "Confiem que la pot ajudar molt en la seva recuperació", destaca la mare.

La vida de la família va canviar el setembre del 2022, quan la Marta va patir un xoc anafilàctic després de prendre un batut de proteïnes que contenia fruits secs, als quals és al·lèrgica. La jove que aleshores només tenia 19 anys va quedar en coma i va ingressar a l'hospital públic d'Alcoi, on la família denuncia que va viure una mala experiència pel tracte rebut. "El diagnòstic dels metges era que la nostra filla s'apagava, que no tenia possibilitats de sobreviure", recorda la mare, que afegeix que "la van tenir patint amb moltes dosis de sedació que no feien més que empitjorar el seu estat".

María Verdejo, amb la seva filla, Marta Pérez, de 19 anys. / Regió 7

A partir d'aquest moment, va començar la seva lluita per aconseguir que la Marta es pogués recuperar en una clínica privada de València especialitzada en neurorehabilitació. En un primer moment, van obtenir un permís de l'hospital d'Alcoi per poder accedir de forma gratuïta al tractament de la clínica, amb un termini de dos mesos. Però, sorprenentment, la Marta va començar a presentar clars símptomes de millora, fet que va portar la família a enfrontar-se a una sèrie de traves mèdiques i burocràtiques per aconseguir prorrogar l'estada en aquesta clínica de forma indefinida.

Fins al moment, han aconseguit allargar el seu ingrés en aquesta clínica que li ofereix un tractament de rehabilitació adaptat a les seves circumstàncies. "L'evolució des que vam arribar és sorprenent", assegura Verdejo, que posa en relleu que la Marta ja comença a balbucejar algunes paraules i a fer petites accions per ella mateixa. Són passos endavant lents, però molt significants que la família mostra a través de les xarxes socials, on ha trobat una comunitat de suport que celebra cada petita victòria i s'implica en ajudar-los a finançar els tractaments mèdics per a la Marta.

Un tractament pioner amb cèl·lules mare a Mèxic

Recentment, la família va llançar la campanya www.ayudamarta.com que els va permetre recaptar fons per finançar un tractament amb cèl·lules mare a Mèxic. "Es tracta d'un tractament que pot ajudar a millorar les seves connexions neuronals", explica Verdejo, que posa de manifest que des que van tornar de Mèxic ja han notat clares millores. "Des de fa uns dies està molt més desperta, més comunicativa i se la veu molt més relaxada", celebra.

Ara han reactivat de nou la campanya perquè el tractament té una durabilitat de sis mesos i la idea és aconseguir el finançament necessari per tornar-hi d'aquí a mig any. "És una llàstima que no tinguem la possibilitat de fer aquest tractament a Espanya, realment els casos com els de la Marta estan molt poc estudiats", lamenta la mare, que manté l'esperança que la seva filla pugui recuperar la seva vida. "L'evolució d'una persona que es recupera d'un estat de coma és molt variable, però confiem que la nostra filla pugui arribar ben amunt perquè després de tot ens ha demostrat que és una lluitadora".

