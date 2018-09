L'hospital d'Olot farà servir la telemedicina amb pacients de cures pal·liatives

L'hospital d'Olot ha començat a treballar amb telemedicina amb pacients de cures pal·liatives. L'equip del Programa d'Atenció Domiciliària Equips de Suport (Pades) del centre olotí ha incorporat a les seves tècniques diàries de treball la telemedicina, un complement que s'afegeix al que feia fins ara, en què el contacte amb el malalt i la prescripció del tractament es feia amb visites presencials i via telefònica. Des d'aquest estiu, el servei s'amplia i se li ofereix al pacient una tauleta tàctil i un braçalet d'activitat que permet complementar l'atenció convencional. L'adhesió al programa és totalment voluntària.

La telemedicina amb pacients pal·liatius s'utilitza per realitzar videoconferències, controlar i comparar diàriament les constants amb un braçalet d'activitat i, mitjançant un test en línia basat en mètode d'Edmonton, mesurar i valorar cada setmana aspectes com el dolor, el cansament, les nàusees o l'estat d'ànim.

El programa servirà, a més, per realitzar un assaig clínic per analitzar l'efectivitat de la telemedicina en el control simptomàtic en pacients amb malaltia crònica avançada. Actualment hi ha estudis que demostren la utilitat de la telemedicina en pal·liatius oncològics, però no en crònics avançats amb necessitat d'atenció pal·liativa, i és per això que el servei de Medicina Interna ho estudiarà. L'estudi, que té una durada prevista de dos anys, està finançat per la Sociedad Española de Medicina Interna (FESEMI), que va concedir a l'equip de Pades la beca per investigació en pacients crònics de 2017 per un import de 22.000 euros.

Arribar a més pacients

Anualment, el Pades dona suport i tractament a 120 malalts i de mitjana diària dona assistència a uns 25 pacients. Set de cada deu pacients atesos pel Pades són malalts oncològics, i la resta, pacients amb malalties cròniques avançades.

Actualment hi ha dos pacients que ja s'han adherit al programa de telemedicina; tot i haver-hi la possibilitat d'ampliar-ho fins a deu malalts simultàniament. L'objectiu de l'equip és utilitzar la tecnologia per millorar el servei i poder arribar a més pacients, tenint en compte que l'extensió a la qual dóna cobertura l'equip de Pades és d'àmbit comarcal, des de Besalú fins a Les Planes d'Hostoles.

En derivar un pacient a Pades, l'equip fa una primera visita al domicili i una entrevista al malalt. És en aquesta primera visita on es presenta la telemedicina, un recurs més d'intercanvi d'informació entre ell i els professionals sanitaris. Si el pacient accepta aquest reforç es realitza una segona visita on se li fa entrega del braçalet d'activitat i se li ofereix la tauleta tàctil des d'on es realitzaran les videoconferències i contestarà una sèrie de qüestionaris sobre els seus símptomes en línia.

Aquestes eines facilitaran la feina de monitoratge dels professionals sanitaris i els permetrà fer una recollida de dades més exhaustiva i tenir més capacitat de reacció si algun paràmetre no és correcte.